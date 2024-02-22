Kadın cinayeti! Tiktok'tan mesaj geldiği için eşini kızının önünde katletti

İstanbul’da bir kadın eşi Nizam Bilici tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:06
Kadın cinayeti! Tiktok'tan mesaj geldiği için eşini kızının önünde katletti
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Eşi tarafından sistematik olarak şiddete maruz kalan Zeynep Bilici, daha önce defalarca darbedildi. Uğradığı şiddet sonucu burnu kırılan Bilici, abisinin evine sığında ancak, eşinin evine geri götürüldü. Teyzesinin oğlu ile evli olan Bilici boşanmak istedi ancak aileler bu karara karşı çıktı. 

Sözcü'nün aktardığına göre; Bilici en son sosyal medya platformu olan 'TikTok' mesajları yüzünden yine şiddete uğradı. Kendisine gelen mesajlar yüzünden hastanelik edilen kadın, yine evine dönmek zorunda kaldı. Şiddet, kadın cinayetiyle sonuçadı. 


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