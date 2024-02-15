Edirne'de kadın cinayeti: Komiser dehşet saçtı, eski eşini tabancayla vurarak öldürdü

Edirne'de görevli komiser Ali Y., iki yıl önce boşandığı eşi ve aynı zamanda meslektaşı Sevda Kuş'u katletti. Olayın ardından yalın ayak kaçarken yakalanan komiser gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 21:41
Edirne'de kadın cinayeti: Komiser dehşet saçtı, eski eşini tabancayla vurarak öldürdü
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Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Olay, Kocasinan Mahallesi’nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş’u lojmanlar içinde göğsünden iki kurşunla vurarak ağır yaraladı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis memuru Sevda Kuş’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Kuş’un yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli komiserin, yalın ayak kaçtığı ve kısa sürede yakalandığı bildirildi.

Hayatını kaybeden Sevda Kuş’un 8 yaşında bir kızının olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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