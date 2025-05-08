Kadın cinayeti videosunu paylaşıp 'sıradaki kendini hazırlasın' diyen erkeği serbest bıraktılar

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:51

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:51

Ankara’da 10 yıl önce boşandığı kadını ve kızını sistematik biçimde tehdit eden T. Boztürk, geçtiğimiz gün İstanbul’da sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu’nun infaz görüntüsünü göndererek “Sıradaki o... kendini hazırlasın” mesajı yolladı. Ölüm tehdidi sonrası gözaltına alınan Boztürk, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara’da 10 yıl önce boşandığı H.E. ve kızı Başak Boztürk’ü uzun süredir tehdit eden T. Boztürk, İstanbul’da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun katledilme görüntüsünü kızına göndererek “Sıradaki o… kendini hazırlasın” ifadelerini kullandı. Tehdit mesajlarının ardından gözaltına alınan Boztürk, çıkarıldığı mahkemece haftada bir gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Boztürk’ün, geçtiğimiz yıl eylül ayında H.E.’nin evlenmesinden sonra tehditlerini artırdığı öğrenildi. Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplarla iletişime geçen Boztürk’ün sistematik olarak tehdit ve hakaret içeren mesajlar attığı belirtildi.

Başak Boztürk ve annesi H.E., son mesaj sonrası polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası T. Boztürk hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verildi. 6 Mayıs’ta gözaltına alınan Boztürk, Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Boztürk, serbest bırakıldı.

“MEZARLIK VE MERMİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIYOR”

Başak Boztürk ifadesinde, babasının uzun süredir tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirterek, “Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Sürekli mezarlık ve mermi fotoğrafları gönderiyor. Babamın son mesajı üzerine artık can güvenliğimizden endişe ettiğimiz için şikâyetçi olduk” dedi.

H.E. ise, “Geçtiğimiz yıl eylül ayında yaptığım evlilikten sonra tehditler başladı. Kızımın son mesajı bana artık başvurmamız gerektiğini gösterdi” diyerek Boztürk’ten şikâyetçi olduğunu belirtti.