Kadın cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı: 'Kazayla oldu' savunmasına itibar edilmedi

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:36

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:36

Eskişehir’de erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 17 Aralık 2022'de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada kadın kuaförü olan Ayşenur Çolakoğlu'nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolakoğlu, kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Fakıoğlu, adliyeye sevki sırasında, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Fakıoğlu tutuklanırken, evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Şubat'taki karar duruşmasında, Hasan Fakıoğlu, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakıoğlu ayrıca ruhsatsız tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası aldı. Cinayete yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen Muhammet Ali F. ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

“MAKTULÜ ÖLDÜRME AMAÇLI…”

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, davanın kararına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. 30 sayfalık gerekçeli kararda olay detaylı olarak anlatıldı. Sanık Hasan Fakıoğlu’nun ‘tartışma sırasında kazayla tabanca patladı’ ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda, “Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporda, Ayşenur’un vücuduna 4 silah mermisi isabet ettiği belirtilmiştir. Her birinin tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu, sanığın maktulü kazara öldürdüğüne ilişkin savunmalarının aksine olarak maktulü öldürme amacıyla kasıtlı olarak birden fazla kez ateş ettiğini ortaya koyduğu anlaşılmakla, sanığın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir” denildi.

Gerekçeli kararda sanık Hasan Fakıoğlu’nun cinayeti tasarlayarak işlediğine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığı ve suçun yasal unsurların somut olayda gerçekleştiğine dair yeterli delil bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca sanığa verilen iyi hal için ise mahkeme cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerinin nazara alındığı ifade edildi.

BABASI İTİRAZ ETTİ

Ayşenur’un babası Mesut Çolakoğlu ise mahkemenin gerekçeli kararı açıklamasının ardından istinaf başvurusunda bulunarak itiraz dilekçesi verdi. Sanık Hasan Fakıoğlu’nun aldığı takdir indiriminin iki kat acıya sebep olduğunu ifade eden Çolakoğlu, “Kızım Ayşenur’a 4 mermi isabet etmiş olup yüzüne isabet eden mermiler nedeniyle kızımın güzel yüzü tanınmaz hale gelmiştir. Kızımı, canımı o şekilde teşhis ettikten sonra sanığın bu asılsız savunmalarıyla mahkemece takdiri indirim uygulanarak adeta ödüllendirilmesi bir baba olarak canımı iki kat fazla acıtmaktadır. Yargılama boyunca asılsız iddialar ve çelişkili beyanlarıyla hiçbir şekilde pişmanlık göstermeyen, kızımı tanınmaz hale getiren sanık hakkında takdiri indirim uygulanması kabul edilemez” dedi.

Kızının öldürüldüğü gün kuaförlük sınavına girdiğini ve bu konuda çok hayali olduğunu anlatan Mesut Çolakoğlu, dilekçesine şunları yazdı:

“Başarılı bir kuaför olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, birlikte gerçekleştirmeyi umduğumuz nice hayalimiz olan gencecik kızımın canını hayatının baharında tasarlayarak, canice alan sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum. Hayatımızı alt üst eden bu eylem nedeniyle adaletin bir nebze olsun tecelli ettiğini, sanığın hak ettiği cezayı aldıkları görmeyi umuyorum. Kızının adını yaşatmaya çalışa ve başka babaların canı yanması gencecik hayatların ışı sönmesin isteyen bir baba olarak yaşadıklarımı kısaca arz eder, sanık hakkında hak ettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verilmesini talep ederim”