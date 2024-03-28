İstanbul'da bir kadın cinayeti daha: Eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 28.03.2024 - 21:26

Güncelleme: 28.03.2024 - 21:27

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'taki bir binada oturan V.Y, henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Y'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. V.Y, cinayet mahallinde polis ekiplerince gözaltına alındı.