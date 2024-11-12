Kadın cinayetleri sokağa indi! Boşanma aşamasındaki eşini katledip, intihar etti
Gaziantep’te bir erkek, sokak ortasında boşanma aşamasındaki bir çocuk annesi eşi Elif Bal’ı katlettikten sonra aynı silahla intihar etti.
Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi’nde iddiaya göre, boşanma aşamasındaki Kahraman Bal ile eşi Elif Bal arasında işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Kahraman Bal üzerindeki tabanca ile eşi Elif Bal’ın kafasına sıktıktan sonra aynı silahla intihar etti.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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