Kadın cinayetleri sokağa indi! İki saat bekleyip kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:42

Güncelleme: 23.10.2024 - 08:42

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, iddiaya göre A.Ş., ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. A.Ş. kendisiyle barışmak istemeyen Demirtaş'ı takip etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.

Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., Demirtaş’ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Bu sırada silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonunda A.Ş.’nin peş peş ateş açmasıyla Demirtaş, yere yığıldı. Saldırgan A.Ş., olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Demirtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Bu arada A.Ş.’nin kıraathanede beklediği ve Demirtaş’a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.