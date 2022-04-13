Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası

13 Nisan 2022 Çarşamba, 13:59

Yaklaşık 12 yıldır kadın cinayetleri verisi toplayan ve kadına yönelik şiddet davalarını takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na yönelik, "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada kapatma davasının "kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı” gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulara dayanılarak açıldığı belirtilerek; "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hukuksuz davalarla kapatılamaz” denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği

Hukuksuz Davalarla Kapatılamaz#KadınCinayetleriniDurduracağız



Derneğimize açılan içi boş kapatma davasına yönelik açıklamamız: https://t.co/FWFUfWueEh pic.twitter.com/mawzyyBSFE — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) April 13, 2022

DAVANIN GEREKÇESİ 'AİLE YAPISINI PARÇALAMAK'

Platformdan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktık. Gazetelerin üçüncü sayfalarında “aşk, sevgi cinayeti” yazan o haberlerin bizim yaşam mücadelemiz olduğunu adıyla, hedefiyle, özneleriyle ortaya koyduk. Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınları ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ni kurduk.

12 yıl boyunca bu topraklarda 'kadın cinayeti' kavramını işledik. Şüpheli kadın ölümlerinde gerçekleri açığa çıkardık. Tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılmasının ve uygulanmasının peşine düştük. Her ay yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğimizi gösterdik. Bu topraklarda kadınların eşitlik mücadelesini yok sayanlar karşısında 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye haykıran yıldızlar kadar çok kadınla il il örgütlendik, meydanları doldurduk.

Kadınlar, LGBTİQ+lar, çocuklar için eşitlikçi feminizmin bayrağını her yerde dalgalandırdık ve ayak basmadığımız bir adliye dahi bırakmadık. Bugün itibariyle; işte tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla 'kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' suçlaması ile fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

"SOMUT HİÇBİR OLGUYA DAYANMAYAN YAZILI BAŞVURULAR"

"İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin 'kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı' gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor.

Ayrıca dosyada; dernek yöneticilerimize yönelik, davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş. Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile içler acısıdır. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken; onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar. Tüm kamuoyu bilir ki; bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava da kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir.

Kadınlar susturulamaz. Kadınların mücadelesi durdurulamaz."

"MÜCADELE EDENLERİ YILDIRMA ÇABASI"

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize açılan bu davayı, yalnızca kendi mücadelemize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu saldırının tüm demokratik kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz. Kadınları ve LGBTİQ+ları şiddet karşısında yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi’nden imza çeken siyasi iktidarın; mücadele edenleri yıldırma çabası, ülkedeki nice hukuksuzluktan bağımsız değildir. Sanmasınlar ki bu hukuksuzluklara alışırız. Normalleştirmeyeceğiz, meşrulaştırmayacağız.

Kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, her gün artışına bilfiil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna olduğu gibi, bu davaları da boşunadır. Kadın cinayetlerini durdurana kadar durmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerini de, şiddeti de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de, bu hukuksuzlukları da durduracağız.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak bugüne kadar asla yalnız yürümedik. Biliyoruz ki haklı mücadelemize yönelik bu saldırılar karşısında da asla yalnız yürümeyeceğiz. Başta üyelerimiz, dostlarımız olmak üzere; tüm kadınları, LGBTİQ+ları ve kadınların mücadelesine omuz veren tüm duyarlı kamuoyunu hakkımızda açılan bu fesih davası karşısında mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Asla durmayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız."