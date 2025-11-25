Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 'Kadınların ölümü şüpheli, iktidarın ihmali kesin'

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İzmir’de kadınlar sokaklara çıkarak hak mücadelesini seslendirdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri ve Genç Feministler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması Alsancak İskelesi önünde yapıldı. Açıklamaya, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların aileleri de katıldı. Kadınlar, açıklama sırasında sık sık sloganlar atarak taleplerini dile getirdi.

Sık sık "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Kadınlar yaşasın 6284 uygulansın", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları atıldı. Polis ekipleri ise Alsancak ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İzmir'de erkekler tarafından hayatını kaybeden kadınların aileleri, Melek Uysal annesi Seval Tatoğlu, Ece Ocakdan'ın annesi Halime Ocakdan, Aslıhan Sinem Çiçek annesi Remziye Çiçek katıldı. İzmir’de 15 Ekim Çarşamba akşamı yaşanan kadın cinayetinin ardından, öldürülen İzadiye Köprücü’nün kızı da gazetemize açıklamada bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Esra Akın, açıklamasında: “Bugün burada sesimizi birleştirmek, yaşam hakkımıza sahip çıkmak ve asla geri adım atmayacağımızı göstermek için toplandık. Bizler, eşitsizliğe karşı hayatın her alanında mücadele eden kadınlarız. Yaşadığımız her adaletsizlikte, her yok sayılmışlıkta, her şiddet karşısında bir arada olduğumuzda bu sistemi değiştirebileceğimizi biliyoruz.”

KADIN CİNAYETLERİ VE Ş ÜPHEL İ ÖLÜMLER

Akın, Türkiye’deki tabloya dikkat çekerek, “Her gün kadınlar öldürülüyor, kadınlar her gün ‘şüpheli’ biçimde ölü bulunuyor. Bu tablo bir tesadüf değil. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sistematik yok sayma ve kadınları aile içine hapsetmeye çalışan zihniyetin sonucudur” dedi.

Platform verilerine göre, 25 Kasım 2024’ten 22 Kasım 2025’e kadar 282 kadın cinayeti işlendi, 287 şüpheli kadın ölümü kaydedildi. Akın, şüpheli kadın ölümlerinin ilk kez kadın cinayetlerini geçtiğini vurguladı.

6284 SAYILI KANUN VE İKTİDARIN İHMALİ

Açıklamada, kadınların yaşam güvencesi olan 6284 sayılı Kanun’un etkin şekilde uygulanmadığına dikkat çekildi. Akın, “6284’ü biz yazdık, onu etkin şekilde uygulatacak olanlar da bizleriz. 6284’ün ihmal edildiği her kadın cinayetinde yetkililerin peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı rakamların Platform verileriyle uyuşmadığı belirtilerek, “Bakan verileri açıklarken şüpheli kadın ölümlerinden bahsetmiyor. İktidarın ihmali kesin” denildi.

M ÜCADELE KARARLILI ĞI

Esra Akın, şunları söyledi: “Biz yılmıyoruz. Sokak sokak, meydan meydan, duruşma duruşma mücadele ediyoruz. Haklarımızı biz kazandık, yine biz koruyacağız. Şiddetin karanlığı ancak örgütlü mücadelemizin ışığıyla dağılır. Şüpheli ölümleri açığa çıkaracağız, faillerin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz ve hiçbir kadını yalnız bırakmayacağız.” dedi.

ANNESİNİ 3 KURŞUNLA ÖLDÜREN BABASINI ANLATTI: “O ŞAHIS BABA DEĞİL, KATİL”

İzmir’de 15 Ekim Çarşamba akşamı yaşanan kadın cinayetinin ardından, öldürülen İzadiye Köprücü’nün (63) kızı Arzu Gülcan, annesinin yaşadıklarını ve olay anını gözyaşları içinde anlattı. Gülcan, annesinin kanser tedavisi gördüğünü, 6 yıldır birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

“ANNEME 6 SENED İR BEBEK GİBİ BAKIYORDUM”

Arzu Gülcan, annesinin uzun süredir kanser tedavisi aldığını belirterekk, “Annem 6 senedir kanserle mücadele ediyordu. Bir kere bile babam gelmedi. Anneme bebek gibi bakıyordum. Salı günü kemoterapi aldık, ertesi gün kan nakli yaptık. Çok yorgundu, eve getirip yatırdım. ‘Yatıp dinleneceğim’ dedi.”

“BABAM HER G ÜN BA ĞIRIRDI, MAHALLE BİLİR”

Babasının yıllardır agresif olduğunu söyleyen Gülcan, “Babam çok sinirliydi, herkes bilir. O gün de anneme ayakkabısından bahane ederek bağırmaya başlamış. Annemin ayağında çamur yoktu, taksiyle gidip geliyoruz. Annem dinlenmek istiyordu" dedi. Kiracıların da bağırışları duyduğunu belirten Gülcan, “Kiracımız yukarı çıkıp anneme ne olduğunu sormuş. Annem de ‘Yorgunum, hastayım’ demiş.”

“ANNEM YATMAYA GİTTİ, O İSE SİLAHINI HAZIRLAMIŞ”

Gülcan, annesinin gece kendisini arayıp halini hatırını sorduğunu, ardından uyumaya geçtiğini söyledi. O sırada babasının cinayeti planladığını belirterek, “Annem uyumaya geçince o şahıs silahını hazırlamış. Mermileri doldurmuş. 112’yi arayıp ‘Karımı öldüreceğim’ demiş. Annem sol tarafına yatamazdı, ama cama dönüp yatmış. Polislerin geldiğini duyunca annemin kafasına üç kurşun sıkmış.”

“ANNEMİN BİR KURŞUNU AĞZINDAN ÇIKTI”

Gülcan, kurşunların etkisini anlatarak, “Bir kurşun ağzından çıktı, biri çenesinden, biri kafatasında kaldı. Annem o anda hayatını kaybetti.” dedi.

Cinayetin 15 Ekim saat 19.40–20.00 arasında gerçekleştiğini söyleyen Gülcan, “Annemizin kırkı pazartesi günü çıktı.” diye ekledi.

“O ŞAHIS BABA DEĞİL, KATİL!”

Arzu Gülcan, babasını “baba figürü” olarak kabul etmediğini vurgulayarak, “O şahıs baba değil. Katil. Ben onu gömdüm. Annemi benden aldı. Böyle insanlar hapisten çıkmasın, ekmek su verilmesin. Allah’ın verdiği canı kul alamaz.” dedi.

“ ÖMÜR BOYU HAP İS İSTİYORUM”

Verilecek cezaların yetersiz olduğunu söyleyen Gülcan, kanun değişikliğini talep etti: “25 yıl falan kabul etmiyorum. Ömür boyu hapis istiyorum. Çocuk tecavüzcüleri, çocuk katilleri, kadın katilleri için kanunlar değişsin. Böyle insanlar cezalarını çeksin.” dedi.

“A ĞRILARI VARDI, O Y ÜZDEN VURDUM DEM İŞ”

Gülcan, babasının savunmasını da açıkladı: “Savunmasında ‘Ağrıları vardı, o yüzden vurdum’ demiş. Böyle bir şey kabul edilemez. Annem hastaydı, yorgundu. Onu ayakta tutmak için 6 yıl mücadele ettik. Katil bunun hesabını verecek.” diye konuştu.