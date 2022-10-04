Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun davası yarın görülecek

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütme” ve “aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak” suçlamasıyla açılan fesih davasının ikinci duruşması yarın İstanbul Adliyesi’nde görülecek.

1 Haziran tarihinde görülen ilk duruşmada mahkeme, dernek yöneticileri hakkındaki tüm soruşturma ve kovuşturma dosyalarının getirilmesine karar vermişti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Gülsüm Kav, “Bu davayı özgürlük ve demokrasiyle ilgili yaşadığımız sorunların bir parçası olarak görüyorum. Senelerdir açılmayan davanın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının olduğu bir dönemde olması tesadüf değil. Dava açıldığından bu zamana hemen her gün gerici bir rejim dayatması var. Gülistan Doku’yu bin gündür bulamayanlar, günlerdir Ezgi Zerkin’in failini yakalayamanlar asıl yapması gereken işleri yapmak yerine bizimle uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Platformun avukatlarından Leyla Süren de “Bu kapatma davası sadece platformumuza değil Türkiye’de uzun yıllardır kadın hareketine karşıdır. Biz adliyelerde şüpheli kadın ölümlerini ortaya çıkarmak için savcıların kapılarını aşındırırken İstanbul Adliyesi’nde bizi kapatmaya çalışıyorlarmış” dedi. Şüpheli şekilde kızı Şebnem Köker’i kaybeden Abdullah Köker ise “Benim kızım şüpheli şekilde öldürüldü. Buraya giden polis ekipleri bunun intihar olduğunu daha bakmadan yolda karar veriyorlar. Bize ilk desteği platform verdi” dedi.