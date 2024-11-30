Kadın dağcılar kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Ağrı Dağı'na tırmandı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 14:28

Güncelleme: 30.11.2024 - 14:28

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneği tarafından kadın dağcılara yönelik düzenlenen etkinlikte, 20 kadın bir araya gelerek dağa tırmandı. Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul'un rehberliğinde başlayan tırmanışta, ekip 3 bin 500 rakımda kamp kurarak dinlendi.

Zorlu hava koşulları altında gerçekleşen tırmanışta, kar ve tipiye rağmen kadın dağcılar saatler süren mücadele sonunda 4 bin rakıma ulaştı. Başarılı tırmanışın ardından grup güvenli bir şekilde inişe geçerek etkinliği tamamladı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPIYORUZ"

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul, zorlu hava koşullarına rağmen başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Etkinliğimiz tamamen ücretsizdi. Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla ülkenin farklı illerinde bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Kadın katılımcılar, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini de görme fırsatı buluyor. Ağrı Dağı tırmanışımız oldukça verimli geçti. Kar ve tipiye rağmen sorunsuz bir şekilde 4 bin rakımda etkinliğimizi tamamladık."