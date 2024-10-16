Kadın doktoru saçından tutup yerlerde sürüklediler

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:32

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:39

Son dönemde artan şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. Gaziemir Devlet Hastanesi acil servisinde görevli kadın doktor hasta yakınları tarafından önce sözlü sonra fiziksel şiddete maruz kaldı. Kafa travması geçiren doktor hastaneye kaldırıldı.

SAÇINDAN TUTARAK YERDE SÜRÜKLEDİLER

Olayı duyuran İzmir Tabip Odası yaptığı açıklamada sözlü hakaretlerle başlayan saldırı sonrasında doktorun beyaz kod verdiği, saldırganların hastaneden ayrıldığı ve geri dönerek bu defa fiili saldırıda bulundukları aktarıldı. Yapılan açıklamada “Saldırganlar, meslektaşımızı saçından tutarak yerde sürüklemiş ve darp etmiştir. Kafa travması geçiren meslektaşımızın tedavisi halen Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Saldırganlar hakkında en ağır ceza hükümlerinin uygulanması konusunda hukuki sürecin takipçiyiz” denildi.

"HEKİMLER İÇİN BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR"

Türkiye’de artan şiddet vakalarına dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemizdeki şiddet sarmalının, her geçen gün yeni bir yansıması ortaya çıkmaktadır. Sağlıkta şiddetin önlenmemesi ve caydırıcı yaptırımlar getirilmemesi bir tercihtir. Şiddetin önlenmesi için gerçekçi bir irade ortaya koymayan yöneticiler, tercihini hekimlerin şiddete uğramasına göz yumarak göstermektedir. Hekimler için bıçak kemiğe dayanmıştır. Hekimler, şiddet altında mesleğini devam ettirmek istemiyor. Hekimler, şiddetin mağduru olmak istemiyor” ifadeleri kullanıldı.