Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erkek savcı, kadın hakimi vurmuştu: İlk duruşma tarihi belli oldu

Erkek savcı, kadın hakimi vurmuştu: İlk duruşma tarihi belli oldu

23.02.2026 15:45:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Takip Et:
Erkek savcı, kadın hakimi vurmuştu: İlk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde görev yapan hâkim Aslı Kahraman’ı silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkındaki iddianame kabul edildi. Kılıçarslan, 3 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık savcı hakkında “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla ve zincirleme şekilde tehdit” ile “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamaları yöneltilen iddianamenin tensip zaptını düzenledi. 

Savcılık, toplamda 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

3 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Muhammed Çağatay Kılıçarslan, bu suçlamalar kapsamında ilk kez 3 Nisan saat 10.00’da hâkim karşısına çıkacak.

İlgili Konular: #Cinayet #savcı