Erkek savcı, kadın hakimi vurmuştu: İlk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık savcı hakkında “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla ve zincirleme şekilde tehdit” ile “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamaları yöneltilen iddianamenin tensip zaptını düzenledi.
Savcılık, toplamda 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediyor.
3 NİSAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Muhammed Çağatay Kılıçarslan, bu suçlamalar kapsamında ilk kez 3 Nisan saat 10.00’da hâkim karşısına çıkacak.