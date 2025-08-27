Kadın hastaya 'teşhirci' demişti: Gerici doktor Hasan Hüseyin Uysal'ın ilk vukuatı değilmiş!

Geçmişte kadınlar ve çocuklar hakkındaki skandal açıklamalarıyla bilinen İHH Konya İl Başkanı ve doktor Hasan Hüseyin Uysal, bu kez bir hastaya "teşhirci" diyerek muayene etmeyi reddettiği videoyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, hasta ile Uysal arasındaki tartışma görülüyor. Uysal'a kendisini neden muayene etmediğini soran hasta "Çıplak geleni muayene etmem" dediği duyuluyor.

Hastanın "Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğine nasıl karışırsınız?" demesi üzerine "Hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum. Çıkın sizi muayene etmiyorum" dediği duyuluyor.

Genç kadının doktorun sözleri sonrasında ağladığı görülüyor.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu video sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

13 YAŞINDA ÇOCUKLARIN EVLENDİRİLMESİNİ SAVUNDUĞU PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Uysal'ın hastayla olan tartışmasının ardından 13 yaşında çocukların evlenmesini savunduğu ortaya çıkmıştı.

Uysal söz konusu paylaşımında "Aile vs. zorlama yoksa, kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz o yaşta maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var..." diyor.

2022'DE DE SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kıyafet tercihleri nedeniyle kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Uysal, 2022'deki paylaşımında "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" demişti.

Hasan Hüseyin Uysal, bir paylaşımında ise “Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur” yazan CHP’li Fikri Sağlar’ın tweetini alıntılayarak, kadınlar için ‘f...şe gibi giyinenler’ sözlerini kullanmıştı.