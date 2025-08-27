Kadınlardan, kıyafetini beğenmediği kadını muayene etmeyen doktora tepki

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 09:29:00
Kadın Dayanışma Komiteleri, Konya Meram Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal’ın, göz muayenesi randevusuna giden kadın hastayı kıyafeti üzerinden hedef alarak muayene etmeyi kabul etmediği görüntülere tepki gösterdi.

Kadın Dayanışma Komiteleri, Konya Meram Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal’ın, göz muayenesi randevusuna giden kadın hastayı kıyafeti üzerinden hedef alarak muayene etmeyi kabul etmediği görüntülerle ilgili, "Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız" açıklamasını yaptı.

 

Kadın Dayınşma Komiteleri, tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Konya’da bir göz doktoru hastasını teşhirci olduğunu iddia ederek muayene etmek istememiş. Aynı doktor hakkında, başka bir hastanede başhekim yardımcısıyken, çocuk yaşta evliliği savunduğu sosyal medya paylaşımı dolayısıyla soruşturma başlatılmış. Elbette şaşırmadık! Kadınların nasıl giyineceklerine, kaçta nerede olacaklarına karar vermeye çok heveslisiniz Uysalgiller biliyoruz. Ama o hevesi kursağınıza tıkayacağımızı ilan ediyoruz! Biliyoruz, Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız!"

 

