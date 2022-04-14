Kadın hırsız, çaldığı kolyenin ağırlığını beğenmedi, daha ağırını çaldı
Batman’da bir kuyumcuda hırsızlık yapan kadın, saniyeler içerisinde çaldığı altın kolyenin ağırlığını beğenmeyince kaşla göz arasında daha ağırıyla değiştirip 80 bin lira değerinde altın çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Batman’da kuyumcular çarşısında ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Müşteri kılığında kuyumcuya giren kadın hırsız, vatandaşların ve dükkan sahibinin gözü önünde stantta bırakılan altın kolyeleri el çabukluğuyla çaldı. Saniyeler içerisinde çaldığı altın kolyeyi elinde tartarak gramajını hafif bulan kadın, vitrin üstünde duran diğer altın kolyeleri eliyle tartarak en ağırını seçip el çabukluğuyla ikinci kez ağır gelen altın kolyeyi çaldı.
"ÇALDIKLARINDAN AĞIR OLANINI ALIYOR"
İşyeri sahibi Eren Çoban, şüpheli kadının müşteri gibi dükkana girip altın almak istediğini söyledi. Kendisinin de altınları vitrinden çıkartıp stantta bıraktığını aktaran Çoban, “Kadın hırsız, el çabukluğuyla 2 tane zinciri alarak bir tanesini çalıyor. Daha sonra çaldığını beğenmeyerek ağır olan ile değiştiriyor. Yaklaşık olarak piyasa değeri 80 bin TL değerinde altın kolye çaldı. Bizde olaydan sonra polis ekiplerine haber verdik. İnşallah en kısa sürede emniyet güçleri kadın hırsızı yakalayacaktır. Her tarafta kamera var. Kolay kolay bu hırsız kaybolmaz. İnşallah en kısa sürede hırsız yakalanır. Güveniyoruz emniyet güçlerimize” diye konuştu.
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