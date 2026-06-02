Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadın kanalizasyona düştü: Rögar kapağı da üstüne kapandı

Kadın kanalizasyona düştü: Rögar kapağı da üstüne kapandı

2.06.2026 21:27:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kadın kanalizasyona düştü: Rögar kapağı da üstüne kapandı

Brezilya’da kaldırımda yürüyen kadın, rögar kapağı sabit olmayan kanalizasyona düştü. Rögar kapağı kadının üstüne kapandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde, kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki kadın kanalizasyona düştü.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının telefonuyla konuşurken kaldırımda yürüdüğü sırada rögar kapağına bastığı anda olmayan kanalizasyona düştüğü ve rögar kapağı kadının üstüne kapandığı görüldü.

Çevredeki bir motosikletli kadının yardımına koşarken, hafif şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kazadan saatler önce yüzü maskeli bir kişinin rögar kapağını açtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, rögar kapağının yerine oturtulmamasının kazaya neden olduğu bildirildi.

Yerel basın, şüphelinin, rögar kapağını çalmaya çalıştığı ardından vazgeçmiş olabileceğini belirtti.

İlgili Konular: #Brezilya #rögar #kanalizasyon