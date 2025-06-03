Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadın kılığına girdi, kan davalısını öldürdü!

Kadın kılığına girdi, kan davalısını öldürdü!

3.06.2025 14:30:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kadın kılığına girdi, kan davalısını öldürdü!

Mersin'de 17 yaşındaki şüpheli, kadın kılığına girip ticari taksi ile gittiği sanayi sitesinde kan davalısını tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli ile birlikte, azmettirici olduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; TIR tamirhane iş yerinde çalışan Rıdvan Güner (35), çarşaf giyip kadına kılığına girerek ticari taksi ile iş yerine gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Şüpheli şahıs daha sonra boş kovanları da toplayarak olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı.

Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K. adlı kişileri gözaltına aldı.

KAN DAVASI İDDİASI!

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü. İddiaya göre; azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nin ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği iddia edildi.


Öte yandan cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı.
İlgili Konular: #Mersin #peçe #husumet

İlgili Haberler

Yer Beylikdüzü... Husumetlisini hastane bahçesinde silahla vurdu
Yer Beylikdüzü... Husumetlisini hastane bahçesinde silahla vurdu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen S.K., alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olduğu öğrenilen A.M.'yi hastane bahçesinde silah vurdu. Şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince yakalanırken yaralanan A.M., hastanede tedavi alındı.
Husumetlisini tabancayla öldürdü: 'Psikolojim bozuldu' dedi
Husumetlisini tabancayla öldürdü: 'Psikolojim bozuldu' dedi Burdur’da eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’yi tabancayla vurarak öldüren Ramazan Uçar’ın yargılanmasına başlandı. Sanık, olay günü tehdit edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.
Kırıkkale'de kan donduran olay: 23 yıllık husumet cinayetle bitti
Kırıkkale'de kan donduran olay: 23 yıllık husumet cinayetle bitti Kırıkkale’de akraba kavgası cinayetle sonuçlandı. 23 yıllık husumet sonucu çıkan tartışmada bir kişi satırla öldürüldü. Olayın şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.