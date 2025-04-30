Kadın koğuşlarına kamera skandalı Meclis gündeminde

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:18

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:18

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde siyasi tutukluların kaldığı koğuşlara kamera yerleştirilmek istendiği ortaya çıktı. Konuyu Meclis’e taşıyan Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, söz konusu uygulamayı “onur kırıcı, insan haklarına aykırı ve yıldırma amaçlı” bir dayatma olarak niteledi.

Bayhan, kamuoyunda “HDK operasyonu” olarak bilinen soruşturma kapsamında, aralarında Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un da yer aldığı birçok siyasetçi, gazeteci ve aydının hukuksuz biçimde tutuklandığını hatırlattı. Tutukluların iki aydan uzun süredir iddianamesiz biçimde cezaevinde tutulduğunu belirten Bayhan, özel olarak kadın tutuklulara yönelik baskıların giderek ağırlaştığına dikkat çekti.

“KADINLARIN ÖZEL YAŞAM ALANI GÖZETİM ALTINDA”

29 Nisan’da koğuşlara kamera yerleştirme girişiminin başlatıldığını belirten Bayhan, “Kadınların özel yaşam alanlarının gözetim altına alınması açık bir hak ihlalidir” dedi. Uygulamanın siyasi kadın tutuklular nezdinde sistematik bir yıldırma politikası olduğunu vurgulayan Bayhan, cezaevlerinin adeta birer “siyasi esir kampına” dönüştüğünü ifade etti.

“YARGI REFORMU SÖYLEMİYLE NASIL AÇIKLANABİLİR?”

Bayhan’ın Bakan Tunç’a yönelttiği sorular şöyle: