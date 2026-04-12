Kadın konukevi sayısında hedef sürekli küçülüyor: Bir açılışla hedef tuttu

Kadına şiddetle mücadelede önemli bir görevi olan kadın konukevlerinin sayısının artırılması gerektiği konuşulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faaliyet raporunda bu konudaki hedeflere ulaşıldığı belirtildi. Rapora göre bakanlık, geçen yıl sadece 1 yeni kadın konukevini hizmete soktu. Böylece toplam konukevi sayısı 150’den 151’e yükseldi.

Raporda konukevleriyle ilgili hedefe “yüzde 100” ulaşıldığı belirtilse de bakanlığın geçmiş dönemlerde hazırladığı stratejik planlarda ve performans programlarında daha fazla konukevinin açılması öngörülüyordu. Bakanlığın bundan dört yıl önceki performans programında, 2025 yılı sonunda toplam 169 konukevi olması amaçlanıyordu.

Yine bakanlığın 2022’de paylaştığı 4 yıllık stratejik planında, bu yılın sonuna kadar toplam konukevi sayısının 174’e çıkması planlanıyordu. Oysa bakanlığın güncel performans programında, bu yıl sonuna kadar yine sadece 1 konukevinin açılması hedefleniyor. Konukevi sayısının 2028 itibariyle de 154’e çıkacağı tahmin ediliyor.

‘BAŞKANLARA ‘AİLEMİZİ PARÇALADIN’ DENİYOR’

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na konuk olan Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, geçen hafta Meclis’te yaptığı sunumda yetersiz kalan konukevleri sorununa dikkat çekti. Yalçın “Nüfusu 100 bini geçen belediyelerin normalde konukevi açması lazım. Parti ayrımı yapmıyorum. Belediye başkanları konukevi açmak, yasadaki yükümlülüğü yerine getirmek istemiyor. Çünkü hem sürekli devam eden bir maliyet; onun ötesinde, konukevinde kalan kadının ailesi, belediye başkanının her gittiği yerde ‘Sen benim karımı konukevine aldın, bizim ailemizi parçaladın’ diyor.

Normalde İç Anadolu Bölgesi’nde nüfusu 100 bini geçen ilçelere bakarsanız, 18 tane belediyelerin konukevi olması lazım. Yok, sadece iki tanesinde var. 150 konukevinden sadece 37 tanesi mahalli idarelere bağlı” dedi. Mevcut yasaların pratikte belediyeler için uygulanmasının zor olduğunu belirten Yalçın “Bazı belediyeler konukevi açmamışlar ama belediye bir bina tahsis etmiş ve Aile Bakanlığı’na vermiş. Yani Belediye Yasası’nda bir değişiklik yapmak suretiyle, konukevi açmıyorsa da bir yer tahsis etmek suretiyle Aile Bakanlığı’na devretmesi ve maddi imkânlarının sağlanması gerekiyor” önerisini getirdi.