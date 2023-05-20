Kadın oyuncular, sanatçılar ve yazarlardan kritik 'ikinci tur' çağrısı: 'Nefessiz kalacağız'

Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:28

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:46

AKP iktidarının politikalarına ve kadını hedef alan politikalar ile söylemlere karşı SOL Feminist Hareket tarafından hazırlanan "Buradayız, bu karanlığa teslim olmayacağız" başlıklı bildiride, kadınlara sandık ve oy kullanma çağrısı yapıldı.

"BU KÖTÜLÜK İKTİDARINA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Bildiride, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci turunun kritik önemine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırdıktan sonra şimdi 6284 sayılı kanuna ve medeni kanuna göz dikmiş, kadın düşmanlığında birleşmiş bir karanlık ittifak hayatlarımızı ve haklarımızı yok etmek için el sıkıştı. 'Bekar kadınları sahiplendirmek'ten bahseden, LGBTİ+’ların varlığına saldıran, çocuk istismarını meşrulaştıran bu çağ dışı zihniyetin tehditlerine karşı kadınların öfkesi, mücadelesi, direngenliği ve dayanışması hiç bitmedi! Yaşamlarımız ve haklarımız için yan yanayız, mücadeleden bir adım geri atmıyoruz, bu kötülük iktidarına teslim olmayacağız, buradayız!"

"BU KARANLIK DÜZEN KAZANAMADI"

Halkın tek adam rejimini değiştirme iradesini gösterdiğinin vurgulandığı bildiriye, şöyle devam edildi:

"Bu karanlık düzen kazanamadı! Kadınlar başta olmak üzere halkın çoğunluğu tek adam iktidarını değiştirme iradesini gösterdi. Toplumun yarısıyız ve sözümüz, mücadelemiz, taleplerimiz memleketin dört bir yanından yükseliyor. Şimdi önümüzde bir tercih var: Önümüzdeki seçimler karanlıkla aydınlık arasındadır! Ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız ya da nefessiz kalacağız."

"EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Bildiride, ikinci tur için yapılan çağrıda, şunlar kaydedildi:

"Biliyoruz ki, kadınlar kurtulursa ülke kurtulur, geleceğimiz kurtulur, tüm toplum kurtulur! Neşemizi çalanlardan hesap soralım, bu karanlığı el birliğiyle defedelim. Korkusuzca yaşadığımız, eşit, özgür ve laik bir ülke bizim hakkımız ve bu ülkeyi hep birlikte kuralım. Haydi! Tüm kadınları gerici tek adam rejimine son vermek için oy vermeye ve oylarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

Açelya Topaloğlu, Oyuncu

Adile Doğan, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı

Ahu Özyurt, Gazeteci

Aksu Bora, Yazar

Alev Özkazanç, Akademisyen

Algı Eke, Oyuncu

Altan Kar, Sosyolog

Arzu Erkan, Akademisyen-Yazar

Arzu Erkan, EMEP MYK Üyesi

Arzu Gamze Kılınç, Oyuncu

Arzu Yayıntaş, Küratör-Sanatçı

Aslı Alpar, Sanatçı

Aslı Göksel, Emekli Öğretim Üyesi

Aslı Gökyokuş, Müzisyen

Aslı Gülsüm Açan, Akademisyen

Ayça Damgacı, Oyuncu

Ayça Işıldar, Oyuncu

Aylime Aslı Demir, Editör-Aktivist

Aylin Aslım, Müzisyen

Aylin Tekiner, Sanatçı-Hak Savunucusu

Aynur Özuğurlu, Akademisyen

Aysun Gezen, SOL Parti PM Üyesi

Ayşe Cemal, İktisatçı

Ayşe Erçetin Erkoç, Hukukçu

Ayşe Lebriz, Oyuncu

Ayşe Tütüncü, Müzisyen

Ayşegül Devecioğlu, Yazar

Ayşegül Uçar, Sol Feminist Hareket Üyesi

Ayşen Şahin, Gazeteci-Yazar

Ayşenil Şamlıoğlu, Oyuncu

Ayten Birol, Sol Feminist Hareket Üyesi

Aytuna Tosunoğlu, Yazar

Bahar Kaplan, AKD Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Banu Güven, Gazeteci

Banu Savaş, Haber-Sen Genel Basın Eğitim Sekreteri

Begül Kılıççöte, Hukukçu

Belçim Bilgin, Oyuncu

Belit Özükan, Oyuncu

Belkıs Akkale, Müzisyen

Benal Yazgan, Kadın Partisi Genel Başkanı

Bengü Karaduman, Sanatçı

Berrak Güngör, Gazeteci

Beyza Üstün, HDP Kadın Meclisi Üyesi

Birhan Keskin, Şair

Birsen Avcı, Hukukçu

Burcu Sarı, Sol Feminist Hareket Üyesi

Burcu Sezer, Tercüman-Sol Feminist Hareket Üyesi

Buse İlkin Yerli, Gazeteci

Canan Güllü, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

Ceren Kalay Eken, Hukukçu

Ceren Moray, Oyuncu

Çiçek Çatalkaya, SOL Parti PM Üyesi

Çiğdem Yılmaz, Akademisyen

Çilem Kırmızıgül, Junior Seo Specialist

Çiler Dursun, Akademisyen

Damla Atalay, Hukukçu

Damla Yıldırım, Hukukçu

Deniz Barut, Oyuncu

Deniz Güneş, Hukukçu

Deniz Türkali, Oyuncu

Derya Şensoy, Oyuncu

Devrim Yakut, Oyuncu

Didem Kaya, Hukukçu

Dilan Esen, Gazeteci

Dilara Kurtuluş, SOL Parti MYK Üyesi

Dilek Bulut, Akademisyen

Diren Deniz Sarı, Gazeteci

Doğa Altun, Sosyolog

Döne Gevher Koyun, KESK Kadın Sekreteri

Ebru Beşe, Hukukçu

Ebru Key, Müzik Organizatörü

Ebru Nihan Celkan, Senarist

Ece Dizdar, Oyuncu

Ece Temelkuran, Yazar

Eda Köprü Yılmayan, Gazeteci

Efsane Odağ, Oyuncu

Ekin Öztürk, Hukukçu

Elif Cemal, Müzik Organizatörü

Elif Ilgaz, Gazeteci

Elif Keleş O., ABF Kadından Sorumlu Genel Sekreter

Elif Key, Gazeteci

Elif Topkaya Sevinç, Aktivist

Emel Memiş, Akademisyen

Esen Karaküçük, SOL Parti PM Üyesi

Esin Davutoğlu Şenol, Akademisyen

Esin Küntay, Hukukçu

Esra Kahraman, Yazar

Evrim İnan, Hukukçu

Eylem Bahadır, Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı

Eylem Kaya Eroğlu, SES MYK Üyesi

Eylem Ümit Atılgan, Akademisyen

Eylem Yıldız, Oyuncu

Ezgi Başaran, Gazeteci

Ezgi Can Ceylan, Gazeteci

Ezgi Eylem Şahin, Sol Feminist Hareket Üyesi

Fatma Aytac, Kadın Partisi Eş Başkanı

Fatma Esra Aslan, Çevirmen - Aktivist

Fatoş Erol, SOL Parti PM Üyesi

Fatoş Güney, Yazar

Feray Aytekin Aydoğan, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi

Feri Baycu Güler, Oyuncu

Fevziye Sayılan, Akademisyen

Figen Aydıntaşbaş, Ressam

Figen Şakacı, Gazeteci

Füsun Demirel, Oyuncu

Gamze Türkkaynağı, Yönetmen

Gamze Yücesan Özdemir, Akademisyen

Gaye Cön, Aktivist

Gizem Erdem, Oyuncu

Gizem Gül Kürekçi, SOL Parti PM Üyesi

Gizem Özdem, SOL Parti PM Üyesi

Gökçen Kantar Duran, Hukukçu

Göksu Cengiz, SOL Parti MYK Üyesi

Gönül Kural Şimşek, KESK Mali Sekreteri

Gülay Kurtyiğit, Avrupa Alevi Konfederasyonu Genel Sekreteri

Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Akademisyen

Güliz Sağlam, Yönetmen

Gülser Öztunalı Kayır, Akademisyen

Güneş Zavrak, Oyuncu

Hacer Ansal, Akademisyen

Hale Tenger, Sanatçı

Halime Güner, Uçan Süpürge Vakfı Başkanı

Hande Tuhanioğlu, Sol Feminist Hareket Üyesi

Hatice Bülbül, Gazeteci-Öğretim Görevlisi

Havva Gümüşkaya, Gazeteci

Hediye Gökçe Baykal, Hukukçu

Hidayet Değer, Akademisyen

Hilal Onur, Emekli Akademisyen

Hilal Polat, Ressam

Hülya Gülbahar, Hukukçu-EŞİK Platformu

Iraz Yöntem, Oyuncu

Işıl Çalışkan, Gazeteci

İlda Alçay Sepetoğlu, SOL Parti PM Üyesi

İlkay Akkaya, Müzisyen

İlknur Başer, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi

İnci Hekimoğlu, Gazeteci

Jale Özgentürk, Gazeteci

Jülide Kural, Oyuncu

Kübra Özbiçer, Hukukçu

Latife Türkyılmaz, SOL Parti MDK Üyesi

Leyla Koç Üzüm, SOL Parti PM Üyesi

M. İrem Afşin, Gazeteci

Melda Onur, Siyasetçi-Gazeteci

Melda Yaman, Akademisyen

Melek Halifeoğlu, Akademisyen

Melis Danişmend, Müzisyen

Melis Eroğlu, Akademisyen

Meltem Çınar Bozdağ, Hekim

Mihrican Zorlu Günok, Akademisyen

Miray Demir, Psikolog

Miray Payaslı, Sol Feminist Hareket Üyesi

Miyase İlknur, Gazeteci

Mukaddes Tunca, Tüm Emekliler Sendikası MYK Üyesi

Müjde Ar, Sanatçı

Müjde Tozbey, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Müjgan Ferhan Şensoy, Oyuncu

Mürüvet Yılmaz, Yazar

Nazan Kesal, Oyuncu

Necla Zarakol, Halkla İlişkiler Uzmanı

Nergis Öztürk, Oyuncu

Neriman Polat, Görsel Sanatçı

Neriman Yılmaz, Akademisyen

Neslihan Yeşilyurt, Yönetmen

Neval Oğan Balkız, Hukukçu-Akademisyen

Nez Uluç, Müzisyen

Nigar Dinçer, BES MYK Üyesi

Nilgün Türksever, Oyuncu

Nilüfer Açıkalın, Sanatçı

Nur Nihal Baltacı, Hekim

Nur Sürer, Sanatçı

Nuran Evren Şit, Senarist

Nuran Gülenç, Sendika Uzmanı

Nuran Kesiktaş, Tüm Emekliler Sendikası MYK Üyesi

Nuray Sancar, EMEP GYK Üyesi

Nurcan Bilge Gökdemir, Gazeteci

Nurcan Gündoğan, Sanatçı

Nurdan İpek, Müzisyen

Nuriye Alsancak, SOL Parti PM Üyesi

Onuryay Evrentan, Oyuncu

Özlem Günhan, Yönetmen

Özlem Öçalmaz, Oyuncu

Özlem Şahin Güngör, Akademisyen

Özlem Türay, Oyuncu

Özlem Yüzak, Gazeteci

Pelin Buzluk, Yazar

Pınar Öğünç, Gazeteci

Pınar Yüksek, Siyaset Bilimci

Rabia Yılmaz, Gazeteci

Rakel Dink, İnsan Hakları Savunucusu

Rukiye Kara, PSAKD Kadın Meclisi Sekreteri

Sabahat Akkiraz, Sanatçı

Saniye Yurdakul, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı

Seher Gündoğan, İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı

Selda Taşkın, Kurgucu

Selen Hayal, Sanat Yönetmeni

Selen Seyven, Oyuncu

Selen Uçer, Oyuncu

Selin Nakıpoğlu, Hukukçu

Sema Barbaros, EMEP MYK Üyesi

Sema Kaygusuz, Yazar-Senarist

Senem Kayhan, Kostüm Tasarımcı

Serap Danış, Yardımcı Yönetmen

Serpil Akpınar, Sol Feminist Hareket Üyesi

Serpil Göral, Oyuncu

Seval Öztürk, Aktivist

Sevda Çelik Özbingöl, HDP PM Üyesi-Hukukçu

Sevda Karaca Demir, Gaziantep Milletvekili

Sevda Taşkın, Kurgucu

Sevgi Kesim, Oyuncu

Sevgim Denizaltı, Gazeteci

Sevi Gizem Zeybek, Akademisyen

Sevinç Eratalay, Müzisyen

Sevinç Erbulak, Oyuncu

Seyhan Arman, Oyuncu

Sezin Akbaşoğulları, Oyuncu

Sibel Bahçetepe, Gazeteci

Simel Keçicioğlu, Oyuncu

Sinem Dokur, Hukukçu

Sumru Yavrucuk, Oyuncu

Suna Özcan, Sol Feminist Hareket Üyesi

Süreyya Karacabey, Yazar

Şebnem Sönmez, Sanatçı

Şenal Sarıhan, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı

Şenay Eroğlu Aksoy, Yazar

Şenay Gürler, Oyuncu

Şengül Karadağ, EMEP GYK Üyesi

Şevval Sam, Sanatçı

Şirin Payzın, Gazeteci

Şule Aytaç, Emekli Akademisyen

Şükran Kablan Yeşil, KESK Eş Genel Başkanı

Tilbe Saran, Oyuncu

Tuba Torun, Hukukçu

Tuğba Özer, Gazeteci

Tuluhan Tekelioğlu, Gazeteci

Tülay Günal, Oyuncu

Ülkü Şahin, Hukukçu

Ümmü Putgül, Oyuncu

Yadigar Aygün, Gazeteci

Yaren Çolak, Gazeteci

Yasemin Gülbol, Hukukçu

Yazgülü Aldoğan, Gazeteci

Yıldız Durak, Gazeteci

Zehra Kabasakal Arat, Siyaset Bilimci

Zehra Kulalı Gezici, Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı

Zeliha Altuntaş, Alevilerin Sesi Dergisi Genel Koordinatörü

Zerrin Şenyıl Kale, Hukukçu

Zeynep Altıok Akatlı, Siyasetçi-Gazeteci

Zeynep Avcı, Yazar

Zeynep Erkan Korkmaz, KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri

Zeynep Özden, Oyuncu

Zuhal Olcay, Sanatçı

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