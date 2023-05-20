Kadın oyuncular, sanatçılar ve yazarlardan kritik 'ikinci tur' çağrısı: 'Nefessiz kalacağız'
SOL Feminist Hareket tarafından hazırlanan “Buradayız, bu karanlığa teslim olmayacağız” başlıklı bildiri, büyük bir imza kampanyasına dönüştü. İkinci tur için çağrıda bulunan kadınlar, "Aydınlar, akademisyenler, müzisyenler, oyuncular, hukukçular, sanatçılar yan yanayız! Ya nefessiz kalacağız, ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız. Kadınları 28 Mayıs'ta oy vermeye, sandıklara sahip çıkmaya ve mücadeleye çağırıyoruz!" dedi.
AKP iktidarının politikalarına ve kadını hedef alan politikalar ile söylemlere karşı SOL Feminist Hareket tarafından hazırlanan "Buradayız, bu karanlığa teslim olmayacağız" başlıklı bildiride, kadınlara sandık ve oy kullanma çağrısı yapıldı.
"BU KÖTÜLÜK İKTİDARINA TESLİM OLMAYACAĞIZ"
Bildiride, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci turunun kritik önemine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Bir gecede İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırdıktan sonra şimdi 6284 sayılı kanuna ve medeni kanuna göz dikmiş, kadın düşmanlığında birleşmiş bir karanlık ittifak hayatlarımızı ve haklarımızı yok etmek için el sıkıştı. 'Bekar kadınları sahiplendirmek'ten bahseden, LGBTİ+’ların varlığına saldıran, çocuk istismarını meşrulaştıran bu çağ dışı zihniyetin tehditlerine karşı kadınların öfkesi, mücadelesi, direngenliği ve dayanışması hiç bitmedi! Yaşamlarımız ve haklarımız için yan yanayız, mücadeleden bir adım geri atmıyoruz, bu kötülük iktidarına teslim olmayacağız, buradayız!"
"BU KARANLIK DÜZEN KAZANAMADI"
Halkın tek adam rejimini değiştirme iradesini gösterdiğinin vurgulandığı bildiriye, şöyle devam edildi:
"Bu karanlık düzen kazanamadı! Kadınlar başta olmak üzere halkın çoğunluğu tek adam iktidarını değiştirme iradesini gösterdi. Toplumun yarısıyız ve sözümüz, mücadelemiz, taleplerimiz memleketin dört bir yanından yükseliyor. Şimdi önümüzde bir tercih var: Önümüzdeki seçimler karanlıkla aydınlık arasındadır! Ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız ya da nefessiz kalacağız."
"EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Bildiride, ikinci tur için yapılan çağrıda, şunlar kaydedildi:
"Biliyoruz ki, kadınlar kurtulursa ülke kurtulur, geleceğimiz kurtulur, tüm toplum kurtulur! Neşemizi çalanlardan hesap soralım, bu karanlığı el birliğiyle defedelim. Korkusuzca yaşadığımız, eşit, özgür ve laik bir ülke bizim hakkımız ve bu ülkeyi hep birlikte kuralım. Haydi! Tüm kadınları gerici tek adam rejimine son vermek için oy vermeye ve oylarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz."
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
Açelya Topaloğlu, Oyuncu
Adile Doğan, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı
Ahu Özyurt, Gazeteci
Aksu Bora, Yazar
Alev Özkazanç, Akademisyen
Algı Eke, Oyuncu
Altan Kar, Sosyolog
Arzu Erkan, Akademisyen-Yazar
Arzu Erkan, EMEP MYK Üyesi
Arzu Gamze Kılınç, Oyuncu
Arzu Yayıntaş, Küratör-Sanatçı
Aslı Alpar, Sanatçı
Aslı Göksel, Emekli Öğretim Üyesi
Aslı Gökyokuş, Müzisyen
Aslı Gülsüm Açan, Akademisyen
Ayça Damgacı, Oyuncu
Ayça Işıldar, Oyuncu
Aylime Aslı Demir, Editör-Aktivist
Aylin Aslım, Müzisyen
Aylin Tekiner, Sanatçı-Hak Savunucusu
Aynur Özuğurlu, Akademisyen
Aysun Gezen, SOL Parti PM Üyesi
Ayşe Cemal, İktisatçı
Ayşe Erçetin Erkoç, Hukukçu
Ayşe Lebriz, Oyuncu
Ayşe Tütüncü, Müzisyen
Ayşegül Devecioğlu, Yazar
Ayşegül Uçar, Sol Feminist Hareket Üyesi
Ayşen Şahin, Gazeteci-Yazar
Ayşenil Şamlıoğlu, Oyuncu
Ayten Birol, Sol Feminist Hareket Üyesi
Aytuna Tosunoğlu, Yazar
Bahar Kaplan, AKD Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Banu Güven, Gazeteci
Banu Savaş, Haber-Sen Genel Basın Eğitim Sekreteri
Begül Kılıççöte, Hukukçu
Belçim Bilgin, Oyuncu
Belit Özükan, Oyuncu
Belkıs Akkale, Müzisyen
Benal Yazgan, Kadın Partisi Genel Başkanı
Bengü Karaduman, Sanatçı
Berrak Güngör, Gazeteci
Beyza Üstün, HDP Kadın Meclisi Üyesi
Birhan Keskin, Şair
Birsen Avcı, Hukukçu
Burcu Sarı, Sol Feminist Hareket Üyesi
Burcu Sezer, Tercüman-Sol Feminist Hareket Üyesi
Buse İlkin Yerli, Gazeteci
Canan Güllü, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Ceren Kalay Eken, Hukukçu
Ceren Moray, Oyuncu
Çiçek Çatalkaya, SOL Parti PM Üyesi
Çiğdem Yılmaz, Akademisyen
Çilem Kırmızıgül, Junior Seo Specialist
Çiler Dursun, Akademisyen
Damla Atalay, Hukukçu
Damla Yıldırım, Hukukçu
Deniz Barut, Oyuncu
Deniz Güneş, Hukukçu
Deniz Türkali, Oyuncu
Derya Şensoy, Oyuncu
Devrim Yakut, Oyuncu
Didem Kaya, Hukukçu
Dilan Esen, Gazeteci
Dilara Kurtuluş, SOL Parti MYK Üyesi
Dilek Bulut, Akademisyen
Diren Deniz Sarı, Gazeteci
Doğa Altun, Sosyolog
Döne Gevher Koyun, KESK Kadın Sekreteri
Ebru Beşe, Hukukçu
Ebru Key, Müzik Organizatörü
Ebru Nihan Celkan, Senarist
Ece Dizdar, Oyuncu
Ece Temelkuran, Yazar
Eda Köprü Yılmayan, Gazeteci
Efsane Odağ, Oyuncu
Ekin Öztürk, Hukukçu
Elif Cemal, Müzik Organizatörü
Elif Ilgaz, Gazeteci
Elif Keleş O., ABF Kadından Sorumlu Genel Sekreter
Elif Key, Gazeteci
Elif Topkaya Sevinç, Aktivist
Emel Memiş, Akademisyen
Esen Karaküçük, SOL Parti PM Üyesi
Esin Davutoğlu Şenol, Akademisyen
Esin Küntay, Hukukçu
Esra Kahraman, Yazar
Evrim İnan, Hukukçu
Eylem Bahadır, Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı
Eylem Kaya Eroğlu, SES MYK Üyesi
Eylem Ümit Atılgan, Akademisyen
Eylem Yıldız, Oyuncu
Ezgi Başaran, Gazeteci
Ezgi Can Ceylan, Gazeteci
Ezgi Eylem Şahin, Sol Feminist Hareket Üyesi
Fatma Aytac, Kadın Partisi Eş Başkanı
Fatma Esra Aslan, Çevirmen - Aktivist
Fatoş Erol, SOL Parti PM Üyesi
Fatoş Güney, Yazar
Feray Aytekin Aydoğan, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi
Feri Baycu Güler, Oyuncu
Fevziye Sayılan, Akademisyen
Figen Aydıntaşbaş, Ressam
Figen Şakacı, Gazeteci
Füsun Demirel, Oyuncu
Gamze Türkkaynağı, Yönetmen
Gamze Yücesan Özdemir, Akademisyen
Gaye Cön, Aktivist
Gizem Erdem, Oyuncu
Gizem Gül Kürekçi, SOL Parti PM Üyesi
Gizem Özdem, SOL Parti PM Üyesi
Gökçen Kantar Duran, Hukukçu
Göksu Cengiz, SOL Parti MYK Üyesi
Gönül Kural Şimşek, KESK Mali Sekreteri
Gülay Kurtyiğit, Avrupa Alevi Konfederasyonu Genel Sekreteri
Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Akademisyen
Güliz Sağlam, Yönetmen
Gülser Öztunalı Kayır, Akademisyen
Güneş Zavrak, Oyuncu
Hacer Ansal, Akademisyen
Hale Tenger, Sanatçı
Halime Güner, Uçan Süpürge Vakfı Başkanı
Hande Tuhanioğlu, Sol Feminist Hareket Üyesi
Hatice Bülbül, Gazeteci-Öğretim Görevlisi
Havva Gümüşkaya, Gazeteci
Hediye Gökçe Baykal, Hukukçu
Hidayet Değer, Akademisyen
Hilal Onur, Emekli Akademisyen
Hilal Polat, Ressam
Hülya Gülbahar, Hukukçu-EŞİK Platformu
Iraz Yöntem, Oyuncu
Işıl Çalışkan, Gazeteci
İlda Alçay Sepetoğlu, SOL Parti PM Üyesi
İlkay Akkaya, Müzisyen
İlknur Başer, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi
İnci Hekimoğlu, Gazeteci
Jale Özgentürk, Gazeteci
Jülide Kural, Oyuncu
Kübra Özbiçer, Hukukçu
Latife Türkyılmaz, SOL Parti MDK Üyesi
Leyla Koç Üzüm, SOL Parti PM Üyesi
M. İrem Afşin, Gazeteci
Melda Onur, Siyasetçi-Gazeteci
Melda Yaman, Akademisyen
Melek Halifeoğlu, Akademisyen
Melis Danişmend, Müzisyen
Melis Eroğlu, Akademisyen
Meltem Çınar Bozdağ, Hekim
Mihrican Zorlu Günok, Akademisyen
Miray Demir, Psikolog
Miray Payaslı, Sol Feminist Hareket Üyesi
Miyase İlknur, Gazeteci
Mukaddes Tunca, Tüm Emekliler Sendikası MYK Üyesi
Müjde Ar, Sanatçı
Müjde Tozbey, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
Müjgan Ferhan Şensoy, Oyuncu
Mürüvet Yılmaz, Yazar
Nazan Kesal, Oyuncu
Necla Zarakol, Halkla İlişkiler Uzmanı
Nergis Öztürk, Oyuncu
Neriman Polat, Görsel Sanatçı
Neriman Yılmaz, Akademisyen
Neslihan Yeşilyurt, Yönetmen
Neval Oğan Balkız, Hukukçu-Akademisyen
Nez Uluç, Müzisyen
Nigar Dinçer, BES MYK Üyesi
Nilgün Türksever, Oyuncu
Nilüfer Açıkalın, Sanatçı
Nur Nihal Baltacı, Hekim
Nur Sürer, Sanatçı
Nuran Evren Şit, Senarist
Nuran Gülenç, Sendika Uzmanı
Nuran Kesiktaş, Tüm Emekliler Sendikası MYK Üyesi
Nuray Sancar, EMEP GYK Üyesi
Nurcan Bilge Gökdemir, Gazeteci
Nurcan Gündoğan, Sanatçı
Nurdan İpek, Müzisyen
Nuriye Alsancak, SOL Parti PM Üyesi
Onuryay Evrentan, Oyuncu
Özlem Günhan, Yönetmen
Özlem Öçalmaz, Oyuncu
Özlem Şahin Güngör, Akademisyen
Özlem Türay, Oyuncu
Özlem Yüzak, Gazeteci
Pelin Buzluk, Yazar
Pınar Öğünç, Gazeteci
Pınar Yüksek, Siyaset Bilimci
Rabia Yılmaz, Gazeteci
Rakel Dink, İnsan Hakları Savunucusu
Rukiye Kara, PSAKD Kadın Meclisi Sekreteri
Sabahat Akkiraz, Sanatçı
Saniye Yurdakul, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı
Seher Gündoğan, İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı
Selda Taşkın, Kurgucu
Selen Hayal, Sanat Yönetmeni
Selen Seyven, Oyuncu
Selen Uçer, Oyuncu
Selin Nakıpoğlu, Hukukçu
Sema Barbaros, EMEP MYK Üyesi
Sema Kaygusuz, Yazar-Senarist
Senem Kayhan, Kostüm Tasarımcı
Serap Danış, Yardımcı Yönetmen
Serpil Akpınar, Sol Feminist Hareket Üyesi
Serpil Göral, Oyuncu
Seval Öztürk, Aktivist
Sevda Çelik Özbingöl, HDP PM Üyesi-Hukukçu
Sevda Karaca Demir, Gaziantep Milletvekili
Sevda Taşkın, Kurgucu
Sevgi Kesim, Oyuncu
Sevgim Denizaltı, Gazeteci
Sevi Gizem Zeybek, Akademisyen
Sevinç Eratalay, Müzisyen
Sevinç Erbulak, Oyuncu
Seyhan Arman, Oyuncu
Sezin Akbaşoğulları, Oyuncu
Sibel Bahçetepe, Gazeteci
Simel Keçicioğlu, Oyuncu
Sinem Dokur, Hukukçu
Sumru Yavrucuk, Oyuncu
Suna Özcan, Sol Feminist Hareket Üyesi
Süreyya Karacabey, Yazar
Şebnem Sönmez, Sanatçı
Şenal Sarıhan, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı
Şenay Eroğlu Aksoy, Yazar
Şenay Gürler, Oyuncu
Şengül Karadağ, EMEP GYK Üyesi
Şevval Sam, Sanatçı
Şirin Payzın, Gazeteci
Şule Aytaç, Emekli Akademisyen
Şükran Kablan Yeşil, KESK Eş Genel Başkanı
Tilbe Saran, Oyuncu
Tuba Torun, Hukukçu
Tuğba Özer, Gazeteci
Tuluhan Tekelioğlu, Gazeteci
Tülay Günal, Oyuncu
Ülkü Şahin, Hukukçu
Ümmü Putgül, Oyuncu
Yadigar Aygün, Gazeteci
Yaren Çolak, Gazeteci
Yasemin Gülbol, Hukukçu
Yazgülü Aldoğan, Gazeteci
Yıldız Durak, Gazeteci
Zehra Kabasakal Arat, Siyaset Bilimci
Zehra Kulalı Gezici, Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı
Zeliha Altuntaş, Alevilerin Sesi Dergisi Genel Koordinatörü
Zerrin Şenyıl Kale, Hukukçu
Zeynep Altıok Akatlı, Siyasetçi-Gazeteci
Zeynep Avcı, Yazar
Zeynep Erkan Korkmaz, KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri
Zeynep Özden, Oyuncu
Zuhal Olcay, Sanatçı
Kampanyaya destek vermek için tıklayınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- İmamoğlu: 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar
- Yapıcıoğlu: Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
- Bahçeli 'geçici TBMM başkanı' olacak
- Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!
- Ümit Özdağ, görüşmede Kılıçdaroğlu'na iki soru sormuş