Canan Kaftancıoğlu'ndan kritik 'ikinci tur' çağrısı: 'Türkiye'nin varlık ve yokluk seçimi'

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:37

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:31

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin yankıları sürerken, ikinci tura hazırlanan Millet İttifakı'ndan çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Seçim gecesi Anadolu Ajansı (AA) tarafından yapılan manipülasyona ilişkin açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu önde olduğu halde Anadolu Ajansı Recep Tayyip Erdoğan'ı önde başlattı" dedi.

"KEMAL BEY KAZANACAK, KAZANMAK ZORUNDA"

Fox TV'de İlker Küçükkaya'nın "Çalar Saat" programına katılan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kemal Bey kazanacak ve kazanmak zorunda da. 28 Mayıs'taki seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve yokluk seçimi olacak. Bizim vatandaşımıza ulaşacak örgütümüz, sınırlı medya kuruluşumuz var. Kurban Bayramı'nda 15 bin lira vereceğimiz bizim ona ulaştırmamamız için medya organları var.

"28 MAYIS'TA MANİPÜLASYONA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kaybedecek bir şeyimiz yok, daha keskin bir dil kullanacağız evet. Bu seçimde dün izlediğim için söylüyorum; Yeni Şafak'ta PKK'nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'ı yayınlanıyor, terör örgütü propagandası yapıyor, sonra 'CHP teröristlerle işbirliği yapıyor!' deniliyor. 'Hadi oradan' derler adama.!

Kemal Kılıçdaroğlu yargıya kimsenin müdahale etmemesini sağlayacak.

'Öcalan'ı serbest bırakacaklar' diye kara propaganda yaptılar. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, yapmaz da. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Onların iktidarda kalabilmek için yaptıklarını, biz kazanmak için yapmayacağız.

"İKİNCİ TURDA BU İŞİ BİTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu bir seçim. Birinci turda yüzde 50 geçilmezse ikinci tur var. Vatandaşlarımız şunu hissetsinler. Geleceğe dair sözü olan vizyonu olan ve kararlı olan bir anlayış var. Vatandaşlarımız 'bir an önce bu gelsin' inancıyla sandığa gitti, ben de öyle. Ama vatandaşlarımız şunu düşünsünler. Bunun ikinci turu var. 20 yıldır bu iktidarın vatandaşlara çektirdikleri var. 10 gün daha deli gibi çalışacağız ve ikinci turda bu işi bitireceğiz. Birinci turda beklentiler olmadı, küsüp oynamıyoruz diyerek eve mi gideceğiz, bu ülkenin geleceğinden kaygı mı duymayacağız? Şunu düşünsünler. 14 Mayıs'ta iktidardaki kötülük kazanamadı. 28 Mayıs'ta gideceğiz cumhuriyetin geleceğini kurtaracağız. Hiç merak etmesinler o motivasyonu birbirimize veririz. Maç şu anda 0-0. 0-0'dan ikinci maç var.

Güçlü lider yaptıklarını açıklayabilen liderdir. Bizim vatandaşa anlatamayacak, ikna edemeyecek, söyleyemeyecek hiçbir şeyimiz yok. Vatandaş bunun farkında. Ama kara propaganda... Bu seçimde korku kazandı. Korkunun sonucunda böyle oldu.

"ANADOLU AJANSI MANİPÜLASYON YAPTI"

İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu adayımız hep önde başladı ve önde bitirdi. Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığının somut göstergesi olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu önde başladı, yüzde 100 sandık açıldığında fark kapanarak seçim bitti. Anadolu Ajansı en baştan beri Recep Tayyip Erdoğan'ı önde başlattı. Bu bir kere manipülasyonun somut örneğidir. Eğer o sandıklara sahip çıkılmamış olsaydı başka niyetleri de olacaktı.

"CHP'NİN SİSTEMİ ÇÖKMEDİ"

Onursal Bey sistem çöktü diye görevden alındı diye bir şey olamaz çünkü çökmediğini ben biliyorum. Sosyal medyada yoğun yıpratmalar oldu. O sorumlulukla kendisi de bunu istemiş olabilir. Ama seçim gecesi çöken bir şey yoktu. Birinci turu Recep Tayyip Erdoğan önde bitirdi ama 50'yi geçemediği için kazanamadı. İtirazlarla birlikte değişenler oluyor. Çünkü öyle kötüler ki fırsat buldukları her yerde oy çalıyorlar. Bunu açık söylüyorum. Beyoğlu'nda görevlendirilen bir seçim kurulu başkanı, AKP'li olduğunu düşündüğü bir seçmene mühürü verirken buraya basacaksın diyerek mührü basıyor. Arkadaşlar tutanak tutup görevinden gözaltına alındı.

"OYLARI ÇALDIRTMADIK"

Şunu söylemek zorundayım, oyları çaldırtmadık. Fırsat bulsalardı çalarlardı. Arada fırsat bulup birinin yerine oy kullandırtmışlardır. Bazı şeyler yakalandı.

CHP tarihi boyunca ilk defa bu kadar her sandığın başında görevlisi vardı. Ama Anadolu'da şöyle bir gerçeklik var. Anadolu'da 100 km uzakta bir köyde sandık görevlisiyim, ıslak imzalı tutanak bende, internetim yok. Benim o veriyi girebilmem için 100 km ıslak imzalı tutanakla gelip veriyi girebilmem lazım."