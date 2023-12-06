Kadın sağlık çalışanlarının dinlenme odasında gizli kamera bulundu!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:29

İstanbul Beykoz’da 28 Kasım Salı günü gerçekleşen olayda, iddiaya göre kadın sağlık çalışanları 112 İstasyonu’ndaki dinlenme odalarına gizli kamera yerleştirildiğini fark etti. Kadın sağlık çalışanı, duvarın yere birleştiği bölümde bir ışık gördü.

Kadın sağlık çalışanları, duvarın diğer tarafındaki erkeklere ait odaya gittiğinde, duvarın yere yakın noktasında hurcla kapatılmış bölümde, bir tablet olduğunu fark etti.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık çalışanları D.Y. ve H.A. şikayetçi oldu.