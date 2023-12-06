Kadın sağlık çalışanlarının dinlenme odasında gizli kamera bulundu!
Beykoz’da 112 İstasyonu’nda kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamera bulundu. Kadın sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine ambulans şoförü H.U. gözaltına alındı. Açığa alınan H.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Beykoz’da 28 Kasım Salı günü gerçekleşen olayda, iddiaya göre kadın sağlık çalışanları 112 İstasyonu’ndaki dinlenme odalarına gizli kamera yerleştirildiğini fark etti. Kadın sağlık çalışanı, duvarın yere birleştiği bölümde bir ışık gördü.
Kadın sağlık çalışanları, duvarın diğer tarafındaki erkeklere ait odaya gittiğinde, duvarın yere yakın noktasında hurcla kapatılmış bölümde, bir tablet olduğunu fark etti.
İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık çalışanları D.Y. ve H.A. şikayetçi oldu.
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