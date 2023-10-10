Bayrampaşa’da 'gizli kamera' skandalı: Kadınlar tuvaletine koydu, 285 video ortaya çıktı!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:53

Güncelleme: 10.10.2023 - 16:54

İstanbul Bayrampaşa’da meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ece Ö., işyerinde portföy uzmanı olarak, Onur A. (40) isimli kişiye ait iş güvenliği hizmeti veren şirkette çalışmaya başladı. Ancak Onur A., tarafından birçok kez sözlü tacize maruz kaldı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, bir süre işyerinde çalışan genç kadın sigortası yapılmadığı ve 'Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?' gibi sorulara maruz kalınca işten ayrılma kararı aldı.

ESKİ İŞ ARKADAŞI ARADI

Aradan geçen bir süre sonra aynı işyerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski işyerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi. Bir süre sonra aynı işyerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski işyerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi. Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

285 ADET VİDEO

İş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren Zehra Ö, Denizcan Kaygusuz isimli iş arkadaşının ele geçirdiği görüntülerde kendisine ait görüntülerin bulunduğunu alınan kayıtlarda toplamda 285 adet video bulunduğunu söyledi. İşyeri sahibi Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı.

Denizcan Kaygusuz, savcılıkta alınan ifadesinde, ofisin farklı yerlerine Onur A.'nın gizli kameralar yerleştirdiğini ve bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLERDE ORTAYA ÇIKTI

Olayı ilk fark ettiğinde elinde delil bulunmadığı için şikayetçi olamadığını belirten Kaygusuz, daha sonra görüntülerin olduğu hafıza kartlarını ele geçirdiğini söyledi. Elde ettiği görüntüleri savcılığa delil olarak veren Kaygusuz, "Bu görüntülerde bizzat Onur A.'nın bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir. Gizli kamera düzeneği kuran bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

KADIN TUVALETİNE YERLEŞTİRMİŞ

Kaygusuz, işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen Kaygusuz, "İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur A.'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tuvalete yerleştirilen gizli kameraların, siyah bir çorap, traş makinesi, krem kutusu içerisinde gizlendiği ifade edildi. Savcılık şikayetin ardından patron hakkında soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur A., söz konusu kameraları çalışanları denetlemek için aldığını ve eşinin hamile olduğu dönemde ismini paylaşmak istemediği kadınla ilişki yaşadığını anlattı. Bu ilişkiyi kayda aldığını söyleyen işletmeci çalışanlarını kayda almadığını iddia etti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Onur A., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.