Kadın ve LGBTİ örgütlerinden 'Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara suç duyurusu: 'TFF'nin tavrını da kabul etmiyoruz!'

129 kadın ve LGBTİ+ örgütü, Bursaspor taraftarlarının 16 Aralık 2025’de Somaspor ile oynadığı maçta Kürt kadın siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi ve ırkçı tezahüratlarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Örgütler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

“HALKI, BİR KADININ KİMLİĞİ VE BEDENİ ÜZERİNDEN, KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK, HALKIN BİR KESİMİNİ AŞAĞILAMAK SUÇTUR”

Örgütler adına açıklamayı okuyan Şen, şunları söyledi:

“Bursaspor ile Somaspor arasında 16 Aralık 2025’de oynanan karşılaşmanın 85. dakikasından başlayarak Bursaspor taraftarları, Kürt kadın siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve ırkçı küfürlü sözlerle Zana’ya saldırdı. Bu saldırılar, sonrasında Ankaragücü ve Rizespor maçlarında da sürdü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yaptığı açıklamada, tribünlerindeki ‘küfürlü tezahürat’ gerekçesiyle Bursaspor’a 16 bin TL para cezası verdiğini duyurdu.

Aynı TFF, karşılaşmada merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle yine Bursaspor’a 211 bin lira ceza verdi. Bu bize ne söylüyor? Bir kadının onurunu hedef almanın merdiven boşluklarına oturmaktan daha hafif bir mesele olduğunu mu ima ediyor? Biz bunu kabul etmiyoruz. Hakaret suçtur. Halkı, bir kadının kimliği ve bedeni üzerinden, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek, halkın bir kesimini aşağılamak suçtur. Nefret ve ayrımcılık suçtur. Bu suçları işleyenlerin derhal tespit edilmesini, bunun tekrarlanmasının önlenmesini, bunun için ilgili kulüplere yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını, caydırıcı yaptırımların uygulanmasını, kulüplerin de, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, bir bütünüyle siyaset ve kamuoyunun da konuyu ciddiyetle ele almasını bekliyoruz."

“BURADA LEYLA ZANA’NIN, KÜRT SİYASETİNDE TEMSİL ETTİĞİ POZİSYON ÜZERİNDEN, BARIŞ ÇABASINA BİR SALDIRI YAPILIYOR”

"Irkçılığın, şovenizmin ve cinsiyetçiliğin iç içe geçmesi bizim için oldukça tanıdık. Bu saldırının, barış arayışının sürdüğü, Kürt sorununun çözümü için bir sürecin yürüdüğü bu dönemde, bir Kürt kadın siyasetçi olan ve politik konumuyla sembol olmuş Leyla Zana’yı hedef almasını tesadüf olmadığını biliyoruz. Burada Leyla Zana’nın, Kürt siyasetinde temsil ettiği pozisyon üzerinden, barış çabasına bir saldırı yapılıyor. Ama bu saldırı herhangi bir biçimde değil, doğrudan kadın kimliğini hedef alarak, kadınlığı bir aşağılama malzemesi haline getirerek yapılıyor. Bunu yaparken kadınlara yönelik sistematik bir erkek şiddeti ve cinsel sömürü pratiğini küfür haline getiriyor.

On binlerce erkek, böylece, hep bir ağızdan Kürt kadın mücadelesine küfretmiş oluyor. Kimi çevrelerin fütursuzca bu hakarete sahip çıkması da kadınlık üzerinden aşağılamanın onların gözünde alkışlanacak bir şey olduğunu gösteriyor. Bir toplumsal kesime, bir halka tehdit ve hakaret, sembolik değeri olan bir kadın siyasetçiye küfür yoluyla yapılıyor. Bunu destekleyenler veya göz yumanlar, kadınların ‘düşman’ addedildiğinde, siyasi çıkar için küfrün, cinsel şiddetin nesnesi haline getirilmesine açık veya örtük onay veriyor.

İşte tam da bu, savaş siyasetinin erkek egemen yüzü. Tam da bu, hem Kürt kadınlarının örgütlü mücadelesini hedef alıyor hem de tüm kadınları cinsel şiddete açık hale getiriyor. Çünkü erkekler savaşı, çatışmayı kışkırtmak, karşısındakini düşmanlaştırmak, korkutmak, sindirmek istediklerinde önce bir kadına saldırıyorlar. Bu da barış ihtimalinin ve inşası süreçlerinin biz kadınların tamamı için neden önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor."

"TFF’NİN BU CİDDİ SALDIRI KARŞISINDAKİ TAVRINI DA KABUL ETMİYORUZ"

"Biz kadınlar sadece saldırıyı değil TFF’nin bu ciddi saldırı karşısındaki tavrını da kabul etmiyoruz. Bu konu, sadece 16 bin TL para cezasıyla kapatılabilecek bir konu değildir, üstelik kadınların haysiyeti bir merdiven boşluğuyla kıyaslanamayacak kadar değerlidir. Biz aşağıda imzası olan kadın ve LGBTİ+ örgütleri, 16 Aralık’tan bu yana gururla bir kadına söven erkeklerin tespit edilmesini talep ediyoruz ve haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kürt kadın siyasetçi kimliğiyle saldırıya uğrayan Leyla Zana’nın yanında olduğumuzu, hiçbir kadının küfrün ve şiddetin nesnesi olmadığı bir dünya için mücadeleye devam edeceğimizi ilan ediyoruz.”