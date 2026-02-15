Kadına şiddette ağır tablo: 'Kamu kurumlarındaki hak ihlallerinin yüzde 46’sı polis kaynaklı'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) “Başvuru karşılama hattı değerlendirme raporu” kadına şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre geçen yıl en yüksek başvuru nedeni yüzde 33 ile fiziksel şiddet, yüzde 17 ile psikolojik şiddet, yüzde 14 ile de cinsel şiddet. Kadınlara şiddet uygulayan faillerin yüzde 19’unun tanıdıkları erkekler ve yüzde 18’inin ise evli bulundukları erkekler olduğu açıklandı.

Başvuran kadınların yüzde 22’si, kamu kurumlarında kurum çalışanları tarafından hak kaybına uğradığını belirtirken hak kayıplarının yüzde 46’sı polis kaynaklı. Ayrıca platforma ulaşan kadınların yüzde 25’inde koruma kararı olduğu belirtildi. Kadınların yüzde 10’u ise dijital şiddete uğradığını dile getirdi.

Cumhuriyet’e konuşan başvuru karşılama hattı temsilcisi Şevval Erdoğan, “Psikolojik şiddetin aslında yıllardır yüksek olduğunu düşünüyoruz ama verisi tutulması zor olan bir şiddet türü. Bir kadın ‘Ben fiziksel şiddet gördüm’ diye bize başvuruda bulunuyorsa bunun altında mutlaka başka bir sürü psikolojik şiddet içeren olaylar oluyor. Son 2-3 yıldır başvuru karşılama hattında çok fazla dijital şiddet örneklerine denk geliyoruz” dedi.

Erdoğan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin uygulanması çağrısı da yaptı.