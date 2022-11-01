Kadına sinirlenen erkek oteli şişe yağmuruna tuttu

Taksim'de bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının sığındığı oteli şişe yağmuruna tuttu. Erkeğin içki şişelerini otele fırlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
01 Kasım 2022 Salı, 13:39
Kadına sinirlenen erkek oteli şişe yağmuruna tuttu
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İstanbul Beyoğlu Taksim'de iddiaya göre, bir çift sokak ortasında bir anda tartışıp kavga etmeye başladı.

Kısa süre sonra kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen erkekten kaçarak bir otele sığındı.

Erkek de içki şişelerini kadının sığındığı otele fırlatmaya başladı.

Ardından da oradan ayrıldı. Yurttaşlar ise o anları kayda aldı.


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