Kadına sinirlenen erkek oteli şişe yağmuruna tuttu

01 Kasım 2022 Salı, 13:39

İstanbul Beyoğlu Taksim'de iddiaya göre, bir çift sokak ortasında bir anda tartışıp kavga etmeye başladı.

Kısa süre sonra kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen erkekten kaçarak bir otele sığındı.

Erkek de içki şişelerini kadının sığındığı otele fırlatmaya başladı.

Ardından da oradan ayrıldı. Yurttaşlar ise o anları kayda aldı.