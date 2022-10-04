İzmir'de 10 bin şişe sahte alkol ele geçirildi: Piyasa değeri 55 bin lira...
Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, 10 bin şişe sahte alkol ile 800 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üreticilerine yönelik araştırma sonucu kaçakçıların kentteki depoyu kaçak eşyaların depolanması amacıyla kullandığı bilgisine ulaşıldı.
PİYASA DEĞERİ 550 BİN LİRA
Depoda yapılan aramalarda; özellikle otellerde bulunan mini barlarda kullanılan, tüketime hazır toplam 10 bin şişe sahte alkol ile yüzey temizleyicisi görünümü verilmiş 800 litre sahte etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 550 bin lira olduğu tespit edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
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