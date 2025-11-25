Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliklerine yasak: Hukuki süreç başladı

Avukatın Sesi İnisiyatifi, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 25 Kasım 2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu ilçesinde yapılacak tüm etkinlikleri yasaklayan kararına karşı İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını açıkladı. İnisiyatif, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek iptalini talep etti.

İnisiyatif tarafından Cumhuriyet’e yapılan açıklamada, yasaklamanın hiçbir hukuki dayanağı olmadığı vurgulanırken şu ifadeler kullanıldı: “25 Kasım 2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından alınan hukuka aykırı yasaklama kararı hukuken yok hükmündedir.”

Açıklamada, kararın kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından hukuki sürecin başlatıldığı belirtilerek, “Bu karara karşı bu akşam yargı yoluna başvurduk.” denildi.

Toplumsal muhalefeti hedef alan hukuksuz uygulamalara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan inisiyatif, “Toplumsal muhalefeti daraltan tüm hukuksuz girişimlere anında müdahale etmeye devam edeceğiz. Kaymakamlığın hukuksuz yasaklama kararını iptal ettireceğiz.” ifadelerini kullandı. Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 25 Kasım etkinliklerini 24 saat süreyle yasaklamasına yönelik karar, başta kadın örgütleri olmak üzere birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.