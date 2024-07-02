Kadını darbeden erkeği etraftakiler etkisiz hale getirdi!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir kadını darbeden şahsın başkası tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:29
Kadını darbeden erkeği etraftakiler etkisiz hale getirdi!
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Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde iddiaya göre, ismi öğrenilmeyen erkek, birlikte yaşadığı kadını cadde ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yumruklamaya başladı. 

Şiddeti gören başka bir erkek ise, erkeği yumruklayıp etkisiz hale getirdi. Şiddet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının erkekten şikayetçi olduğu öğrenildi.


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