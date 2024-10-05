Kadını duvara sıkıştırıp, yere yatırmıştı! Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı faili Semir Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Cebine yardım için 500 TL sıkıştırdım'
İstanbul Beyoğlu'nda, 25 yaşındaki İ.A. isimli kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan Semir Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tarhan, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım" dedi.
İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, saat 05.30 sıralarında sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulundu. Arkasından İ.A.'ya yaklaşan tacizcilerden biri, genç kıza sarılmaya başladı.
İ.A.'yı karşı koyup direnmesine rağmen binanın duvarına sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Genç kadına sarılıp öpmeye çalışan saldırgan İ.A.'yı yere yatırarak saldırıda bulunmaya devam etti.
TEPKİLER ÜZERİNE TUTUKLANDILAR
Saldırının ardından şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.
Olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı.
Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iki şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, faillerden Semih Tarhan verdiği ifadesinde, genç kadını Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "Cebine yardım olarak 500 TL para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" iddiasında bulundu.
Semir Tarhan'ın “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak, “gasp" suçlarından Ömer K.’nın ise “cinsel saldırı, “kasten yaralama", “mukavemet", “otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
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