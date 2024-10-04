İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda taciz skandalı: Kadının önünü kesti, duvara sıkıştırıp yere yatırdı!
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan bir taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı. Yoldan geçen bir kadının önünü kesen 2 erkek bununla yetinmezken, erkeklerden biri kadını yere yatırarak taciz etti. Kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çok sayıda suça karıştığı belirlenen erkekler ise 'serbest' bırakıldı.
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak üzerinde, 24 Eylül 2024 tarihinde evine giden 25 yaşındaki İrem A.’nın peşine Semir T., ve Ömer K., adlı 2 erkek takıldı.
DUVARA SIKIŞTIRDI, YERE YATIRDI!
Erkekler bir süre sonra kadının önünü keserek taciz etmeye başladı. Kadını duvara sıkıştıran şahıs daha sonra, kadını yere yatırarak taciz etmeye devam etti. Şahsın yanında duran arkadaşı ise o anları seyretti.
YURTTAŞLAR KURTARDI
Kadının yerde tacize uğradığını görenler olaya müdahale etti. Tacizci erkekler, yurttaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırırken, tacize uğrayan kadın yine çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan taciz skandalı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadını takip eden şahıslardan birisi, kadının önünü keserek duvara doğru sıkıştırıyor.
Daha sonra kadını zorla öpmeye çalışan şüpheli yere yatırarak taciz etmeye devam ediyor. Bir süre sonra vatandaşlar araya girerek şahısları uzaklaştırdığı görülüyor.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR!
Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrası şüpheliler Semir T., ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı.
SERBEST KALDILAR!
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre şüpheliler, kadının şikayetçi olmaması üzerine Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı öğrenildi.
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