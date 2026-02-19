Kadını katledip intihar etti: Ablası cenaze aracını 'bunu bize nasıl yaptın' diyerek yolladı

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında oturan Özgür Yeke (47) ablasını arayarak hayatına son vereceğini söyledi.

Aynı saatlerde komşuları Yeke’nin dairesinden 3 el silah sesi duydu. Yeke’nin ablası ve komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADINI ÖLDÜRÜP, HAYATINA SON VERMİŞ

Adrese gelen ekipler, kapısı açık bırakılan daireden içeri girdiklerinde Özgür Yeke ve isminin Aysun İnam olduğu öğrenilen bir kadını yatakta hareketsiz olarak buldu. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yeke ve genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Özgür Yeke’nin önce yatakta uyumakta olan Aysun İnam tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğü, ardından ise aynı silahla hayatına son verdiği öğrenildi.

CENAZE ARACINA DAYANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kardeşi ile yaptığı görüşme sonrası Özgür Yeke’nin oturduğu ikamete gelen 3 ablası ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren ve daireye girmesine izin verilmeyen Yeke’nin abla ekiplere "Ölmemiş değil mi, polis abi. Ölmemiş" diyerek kardeşinden bir haber almaya çalıştı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özgür Yeke ile Aysun İnam’ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tabutların taşınması sırasında Yeke’nin cenaze aracına dayanan bir ablası "Özgür bunu bize nasıl yaptın" diyerek cenaze gözyaşı döktü.