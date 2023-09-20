Kadını önce bıçaklayan, tahliye olunca da öldüren saldırgan hakkında yeni gelişme

Ümraniye’de meydana gelen olayda, Mehmet Dinç bir çocuğunun annesi olan Fatoş Çetin’i bıçaklayarak öldürmüştü. Daha önce de kadına bıçakla saldıran Dinç, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:42
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Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 18 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Dinç, çocuğunun annesi olan birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Fatoş Çetin'in Ümraniye'de yaşadığı gecekonduya geldi. 

Çetin'i pencereye çağıran Mehmet Dinç, yanında getirdiği bıçakla Çetin'i boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı; ardından da olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde kızının kaldığı odaya gelen baba Erdal Çetin, kızını kanlar içinde yerde buldu. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatoş Çetin'in öldüğünü belirledi.

Olay sonrasında polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Mehmet Dinç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Dinç, çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

6 ay önce Fatoş Çetin’i bıçakla yaralayan ve 1 Eylül'de tahliye olan Mehmet Dinç, tahliye olduğu 'Basit yaralama' suçundan da tutuklandı.

Mehmet Dinç'in başka bir kadınla evli olduğu, bu evlilikten 3 çocuğu olduğu belirtildi. Fatoş Çetin'in de 1 çocuğu olduğu öğrenildi. Mehmet Dinç'in 4 ay önce de Fatoş Çetin'i bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenilmişti.


Kadın kadın cinayeti Ümraniye

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