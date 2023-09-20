Boşandığı kadını yaralayıp, erkek arkadaşını öldüren zanlı yakalandı!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:56

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:56

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Banu Satılmış, 15 Eylül akşamı erkek arkadaşı Emre Helvacı ile birlikte, evinin önünde boşandığı Serkan Özbaş ile karşılaştı.

Çıkan tartışmada Özbaş, tabancayla Helvacı'ya ateş edip vurdu. Boşandığı Banu Satılmış'ı da boynundan bıçaklayan Özbaş, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emre Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Banu Satılmış ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Polis, Serkan Özbaş’ı yakalamak için çalışma başlattı. Banu Satılmış'ın hastanede tedavisi devam ederken, Serkan Özbaş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla dün Altındağ'daki bir gecekonduda, cinayet silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.