Boşandığı kadını yaralayıp, erkek arkadaşını öldüren zanlı yakalandı!

Keçiören'de, boşandığı Banu Satılmış'ı bıçakla yaralayıp, erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı da tabancayla vurarak öldüren Serkan Özbaş, 4 gündür saklandığı gecekonduda yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:56
Boşandığı kadını yaralayıp, erkek arkadaşını öldüren zanlı yakalandı!
Abone Ol google-news

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Banu Satılmış, 15 Eylül akşamı erkek arkadaşı Emre Helvacı ile birlikte, evinin önünde  boşandığı Serkan Özbaş ile karşılaştı.

Çıkan tartışmada Özbaş, tabancayla Helvacı'ya ateş edip vurdu. Boşandığı Banu Satılmış'ı da boynundan bıçaklayan Özbaş, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emre Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Banu Satılmış ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Polis, Serkan Özbaş’ı yakalamak için çalışma başlattı. Banu Satılmış'ın hastanede tedavisi devam ederken, Serkan Özbaş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla dün Altındağ'daki bir gecekonduda, cinayet silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Player Alanı
Altındağ Ankara arkadaş boşandı Cinayet gözaltı Kadın

İlgili Haberler

Erkek şiddeti sürüyor: Sokak ortasında kadını darbetti

Erkek şiddeti sürüyor: Sokak ortasında kadını darbetti
İstanbul'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını darbettiler

İstanbul'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını darbettiler
Bursa'da erkek şiddeti... Defalarca şikayetçi olan kadın isyan etti: 'Daha bana neler yapması bekleniyor?'

Bursa'da erkek şiddeti... Defalarca şikayetçi olan kadın isyan etti: 'Daha bana neler yapması bekleniyor?'

En Çok Okunan Haberler