Kadının pazar arabasından 'uzun namlulu silah' çıktı

Adana’da gece polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir kadın ve erkek yakalandıktan sonra yapılan aramada pazar arabasının içinden uzun namlulu silah ve mermiler çıktı.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:42
Kadının pazar arabasından 'uzun namlulu silah' çıktı
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Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Seyhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta seyir halindeki şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli şüpheli, kaçmaya başladı. Ekipler, takip ettiği motosikleti ara sokakta durdurup, sürücü A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadını gözaltına aldı.

A.E.’nin elindeki pazar arabasında yapılan aramada Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile silaha takılı ve içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


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Adana

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