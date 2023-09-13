Kadınlar adalet için çağrı yaptı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 04:00

Karar çıkması beklenen duruşma öncesi Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Üç duruşmanın ardından artık karar duruşmasına geldik. Hakkımızda bir karar verilecek. Bu kapatma davası tamamen baştan sona hukuksuzca yürütülmüş bir soruşturma ve hukuksuzca davaya dönmüş olan bir mesele. Yıllar boyunca davaya dönüştürülememiş, somut olay ve olgu olmamış. Savcı bunu söylemiş. Sonra İstanbul Sözleşmesi’ne imzanın geri çekilmesinin ardından bir başka hukuksuzluk olarak da politik bir davaya dönüştürüyorlar” dedi.

‘TÜM KADINLARI DAVET EDİYORUZ’

“Bu dava sadece bize açılmış bir dava değil” diyen Ataselim, şunları söyledi: “Bu davayı bütün kadınlara açılmış bir dava olarak görüyoruz. Bütün kadınları yarın (bugün) hakkımızda verilecek olan karar için birlikte orada bulunmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı, adli yıl açılışında Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak diye söyledi. Yarın (bugün) göreceğiz. Türkiye yüzyılının adaletin yüzyılı mı olduğunu yoksa adaletin yüz karası bir yüzyıl olduğunu görüyor olacağız. Ancak karar her ne olursa olsun o mahkeme salonundan başımız dik bir şekilde çıkacağız”