Kadınlar Ankara’da hakları için toplanıyor: ‘Kazanılmış haklarımıza tüm gücümüzle sahip çıkacağız’

Birçok kurum ve kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Kadın Mitingi Bileşenleri, 10 Ocak’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda yaşam haklarına, kazanımlarına sahip çıkmak amacıyla “Kadın Mitingi” düzenleyecek. Saat 11’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde gerçekleşecek toplanmanın ardından Tandoğan Meydanı’na yürünecek ve 12’de eylem başlangıcı yapılacak.

‘ŞERİAT, TOPLUMSAL YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR’

Eyleme yönelik miting bileşenlerinden yapılan açıklamada, “Siyasi iktidarın yaşam tarzımızı ve haklarımızı hedef alan politikaları, yaşamlarımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Anayasa uygulanmıyor. Anayasa ile güvence altına alınmış yaşam tarzımız, demokratik haklarımız antidemokratik uygulamalarla yok sayılıyor. Anayasa Mahkemesi kararları, Anayasal bağlayıcılığı olan uluslararası kuruluşların kararları tanınmıyor” denildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkıldığı anımsatılan açıklamada, “Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artarak devam ediyor, 6284 Sayılı Yasa tam ve etkili uygulanmıyor. İktidarın sosyo-ekonomik politikalarıyla kadınlar; kamusal alandan uzaklaştırılıyor, bakım yükünün altında eziliyor, kadın yoksulluğu derinleştiriliyor. Kadınlar, çocuklar, gençler kendini güvende hissetmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadınların yaşam güvencesi olan Anayasa’nın laiklik ilkesini yok sayan cuma hutbeleri ile kadınların giyimlerine, yaşam tarzlarına ve yasal haklarına saldırılıyor. Şeriat hükümleri, toplumsal yaşam biçimi haline getirilmeye çalışılıyor” ifadeleri kullanıldı.

‘HEP BİRLİKTE HAYKIRMAK İÇİN’

Mitinge yönelik katılım çağrısı yapılan açıklamada, “Biliyoruz ki haklarımız bize sunulmadı; tümünde kadınların büyük mücadelesi var ve kazanılmış haklarımıza da tercih ettiğimiz biçimde yaşama hakkımıza da tüm gücümüzle sahip çıkacağız! Haydi! Hayatı her gün yeniden yaratan biz kadınlar; çığlığımızı, isyanımızı, öfkemizi, taleplerimizi daha güçlü bir sesle hep birlikte haykırmak üzere 10 Ocak 2026 tarihinde Ankara’daki Kadın Mitingi’nde, büyük kadın buluşmasında bir araya gelmeye çağırıyoruz” denildi.