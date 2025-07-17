Kadınlar Ayşe Tokyaz için eylem yaptı: ‘Kadına yönelik şiddet yaşamın her alanında’

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler üyeleri, pazar günü Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde, yol kenarında bir valizde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz için Beşiktaş’ta bir araya geldi. Kadınlar, Ayşe ve erkek şidddetine mağruz kalmış bütün kadınlar için adalet istedi. Yürümek isteyen gruba polisler açılan pankart nedeniyle izin vermedi. Feministler, basın açıklamasını okuduktan sonra dağıldı.Basın açıklamasını feministler adına Rojda Aksoy okudu. Aksoy, “Biz Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler olarak, Ayşe’nin yaşamına mal olan bu düzenin nasıl işlediğini biliyoruz. Failin, içeriden tanıdığı bu düzen tarafından korunacağını bilerek hareket ettiğini de biliyoruz. Kardeşi Esra’nın bu cinayete engel olmak için verdiği mücadeleyi, ısrarını, isyanını tanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘KATİLE KOL KANAT GEREN YARGI’

Kadınları öldürme gücünü erkeklerin patriyarkadan aldığına dikkat çeken Aksoy, “Önce kadınları boyunduruğu altına almaya, mülkü haline getirmeye çalışıyor, tehdit ediyor; emeğine, bedenine, hayatına çöküyor. Bu sırada erkek şiddetini hasıraltı eden, ‘kol kırılır yen içinde kalır’ diyen aile; kendi yaşamlarımıza dair karar verme, eşit bir yaşam sürme hakkımıza göz diken, ‘erkek döver de, sever de’ diyen toplum; katilin duygularıyla ve cinayet saikleriyle empati kuran, katile kol kanat geren kolluk ve yargı; faillerin tarafını tutan, bir kravat takılmaya görsün şimşek hızıyla iyi hal indirimi veren erkek adalet ve İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkan devlet erkekleri koruyor” dedi. Polis tarafından dikkate alınmayan şikayet ve keyfi yorumlanan 6284 hükümlerinin kadınların katledilmesiyle sonuçlandığını belirten Aksoy, “Bu şikayetleri aldığında işlem başlatmayanlar, şiddet failini cezalandırmak yerine kadınları azarlayanlar, kadına yönelik şiddeti yaşamın her bir alanında, evlerde, işyerlerinde, sokaklarda sıradanlaştıranlar, kadınlar erkekler tarafından öldürüldükten sonra katili gözaltına alıp ‘gereğini yaptık’ diyor. Ayşe’nin ölümüne giden yolun taşlarının sistematik erkek şiddetini görmezden gelen, patriyarkanın erkeklere sunduğu sonsuz egemenliği kabul eden düzende döşendiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

‘AYŞE'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE ZEMİN OLUŞTURAN DÜZENİ KORUDULAR'

Aksoy, “Ayşe’nin kardeşi Esra Tokyaz cinayetten önce defalarca Cemil Koç'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine işlem başlatması, koruyucu-önleyici tedbir uygulaması gereken polis; Esra’nın ihbarının üstünü örtmeye çalıştı. Bunlarla kalmayıp Esra'nın ifadesinin tamamını katille paylaştı. Ayşe'nin de öldürülmesine zemin oluşturan düzeni korudu” dedi.