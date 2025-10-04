Kadınlar, Ayşenur ve İkbal için sokakta: Her gün öldüğümüz bu düzeni sizin başınıza yıkacağız

4 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in, Semih Çelik tarafından katledilmesinin 1. yılında kadınlar sokaklara çıktı.

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK)'nin çağrısıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Denizli ve Mersin'de eylem yapan kadınlar, "Anmak yetmez, hesap soruyoruz" dedi.

KADIKÖY'DE KİTLESEL YÜRÜYÜŞ

İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen yüzlerce kadın, "Suçlusun hesap ver içişleri bakanı" , "Eşitlik, özgürlük kadınlarla gelecek" sloganlarıyla yürüdü.

DİLARA GÜLTAY'IN ANNESİ KONUŞTU

İstanbul'da 2023 yılında öldürülen Dilara Gültay'ın annesi Dilek Gültay da eylemde konuştu. "Kadın cinayetlerinde tek konuşulan öldüren sevgilisi miydi? Gece mi çıktı dışarı? Benim çocuğum gündüz vakti öldürüldü" diyen Gültay, "Aileler olarak tek istediğimiz karakola gittiğimizde, nöbetçi savcıya gittiğimizde bizleri dinlemeleri" ifadelerini kullandı.

"HEPSİ BU CİNAYETLERİN SUÇ ORTAĞIDIR"

Eylemde Kadın Dayanışma Komiteleri adına basın açıklamasını okuyan Kübra Coşkun, "2024 yılında öldürülen kadınların %57’si ateşli silahlarla öldürüldü. Ve bize diyorlar ki katil tetiği çekendir. Peki bu katiller silahları nereden buluyor? Soruyorum size dostlar bu cinayetlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sorumlu değil midir? Neden açıklanmıyor bu silahların nereden geldiği?

Neden açıklanmıyor bu silahların kaçının ruhsatlı olduğu. Hakkında uzaklaştırma kararı olanlara silahları kimler veriyor? Bu ülkede kadınlar defalarca aldıkları uzaklaştırma kararına rağmen, elektronik kelepçeye rağmen öldürülüyorsa o kararların gereğini uygulamayan kamu görevlileri suçlu değil midir? Emniyet Müdürleri çıksın açıklasın, Bakan çıksın açıklasın bakalım kadın cinayetlerinde görevini yapmadığı için kaç polis hakkında işlem başlattılar? Hepsi bu cinayetlerin suç ortağıdır" dedi.

"BU DÜZENİ SİZİN BAŞINIZA YIKACAĞIZ"

"Bugün burada bir araya gelen herkesin ortak duygusu öfke, bunu biliyoruz" diyen Coşkun, şöyle konuştu: "Artık cenaze kaldırmak, anma yapmak istemiyoruz dediğimiz için buradayız ve bunu söyleyen tüm kadınlara sesleniyoruz: Yas tutmayacak, sessiz anmalar ve taziyelerle yetinmeyeceğiz!

Bu cinayet ortakları istiyorlar ki öfkemizi içimize atalım kendi kendimizi yiyelim. Çok beklersiniz siz, çok beklersiniz. Biz bugün öfkemizi örgütlemek için buradayız. Yan yanayız, kol kolayız.

Şunu çok iyi bilsinler dostlar. Biz artık her gün öldürülmek korkusuyla yaşamayacağız, birbirimizden güç alacak mücadelemizi büyüteceğiz. Biz yan yana geldikçe onlar hesap verme korkusuyla kaçacak delik arayacak. Sesleniyoruz buradan hepsi duysun: Her gün öldüğümüz bu düzeni sizin başınıza yıkacağız."

"BİZİM GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAYACAKSA NE YAPIYOR İÇİŞLERİ BAKANI?"

Kadın Dayanışma Komiteleri Sorumlusu Senem Doruk İnam ise yaptığı konuşmada, "Tek suçlu tetiği çekenler değil. Suçlular hesap sormayanlar, suçlular görevini yerine getirmeyenler, suçlular katilleri serbest bırakanlar. Uzaklaştırma kararlarına rağmen kadınların öldürülmesine göz yumanlar suçlular. Bu ülkede 362 günde 472 kadın öldüyse İçişleri Bakanı ne işe yarıyor? Bizim güvenliğimizi sağlamayacaksa ne yapıyor İçişleri Bakanı?" ifadelerini kullandı.

"BU DÜZEN BİZ KADINLARA YAŞAM HAKKI TANIMIYOR"

Ankara’da Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) üyeleri, geçtiğimiz yıl katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in ölüm yıldönümünde "Anmak için değil hesap sormak için buradayız" diyerek bir araya geldi. Eylemde, 4 Ekim 2024’ten itibaren katledilen 472 kadının isimlerinin bulunduğu pankart taşındı.

Eylemde konuşan KDK Ankara temsilcisi Eda Mermi, "4 Ekim 2024’te hepimizin hafızasına kazınan bu cinayetler işlendi. O tarihten 1 Ekim 2025’e kadar aradan geçen 362 günde 472 kadın cinayete kurban gitti. Yani bu ülkede her gün en az bir kadın cinayeti işleniyor. Üstelik bu sayıya şüpheli ölümler, iş cinayetleri, meslek hastalığından ölenler dahil değil. Bu kahrolası düzen biz kadınlara yaşam hakkı tanımıyor" dedi.

Mermi, öldürülen kadınların yüzde 57’sinin ateşli silahlarla öldürüldüğünü belirterek, "Bugün burada bir araya gelen herkesin ortak duygusu öfke. Artık cenaze kaldırmak, anma yapmak istemiyoruz; yas tutmayacak, sessiz anmalar ve taziyelerle yetinmeyeceğiz" diye konuştu. Mermi, konuşmasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ihmallerin asıl sorumlularından biri olduğuna da vurgu yapıldı.

"HEPSİ BU CİNAYETLERİN SUÇ ORTAĞI"

Eylemin İzmir’deki adresi ise Alsancak oldu. Saat 18.00’de Alsancak Penguen Kitabevi önünde buluşan kadınlar, düdükler ve "Anmak Yetmez, Katillerden Hesap Sor", "Kadınlar Ayağa, Bu Düzeni Yıkmaya", "Sıradaki Değil, Ensendekiyiz" sloganlarıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüyerek Sevinç Pastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

TKP İzmir İl Başkanı Tuğçe Sezen Gedik burada yaptığı konuşmada, "Ayşenur ve İkbal’in öldürüldükleri 4 Ekim 2024 tarihinden 1 Ekim 2025’e kadar aradan geçen 362 günde 472 kadının cinayete kurban gittiğini ifade ederek konuşmasına başladı. Sorumluların, “Katil, tetiği çekendir” açıklamalarına tepki gösteren Gedik şöyle konuştu:

"Bu katiller silahları nereden buluyor? Soruyorum size dostlar, bu cinayetlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sorumlu değil midir? Neden açıklanmıyor bu silahların nereden geldiği? Neden açıklanmıyor bu silahların kaçının ruhsatlı olduğu? Hakkında uzaklaştırma kararı olanlara silahları kimler veriyor? Bu ülkede kadınlar defalarca aldıkları uzaklaştırma kararına rağmen, elektronik kelepçeye rağmen öldürülüyorsa o kararların gereğini uygulamayan kamu görevlileri suçlu değil midir? Emniyet Müdürleri çıksın açıklasın, bakan çıksın açıklasın bakalım kadın cinayetlerinde görevini yapmadığı için kaç polis hakkında işlem başlattılar? Bir başka suç ortağını hatırlayalım. Kadınlar en çok aile içinde öldürülürken 2025 yılını aile yılı ilan eden arsızca kent kent gezip aile güzellemesi yapmaya cüret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu cinayetlerden sorumlu değil midir? Hepsi bu cinayetlerin suç ortağıdır."

ESKİŞEHİR, DENİZLİ VE MERSİN'DE DE EYLEM

Üç büyük kentin yanı sıra Eskişehir, Denizli ve Mersin'de de kadınlar sokaklara çıktı. Eskişehir'de Kanatlı AVM Önü'nde, Mersin'de Pozcu Alanya Sokağı'nda, Denizli'de Çınar Donas Önü'nde bir araya gelen kadınlar, "362 günde 472 kadın… Bu düzen her gün en az bir kadını cinayete kurban ediyor. Anmak yetmez hesap soracağız" diyerek tepkilerini dile getirdi.