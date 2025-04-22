‘Kadınlar gözünüzü açın’

Planlı sezaryen işlemlerinin özel tıp merkezlerinde yasaklanmasına karşı kadınlar dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

‘Kadınlar gözünüzü açın’
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Damla Polat
Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Planlı sezaryen işlemlerinin özel tıp merkezlerinde yasaklanmasına karşı kadınlar dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. 

Açıklamada, “Eğer bir kadın anneliğe karar verdiyse çocuğu nasıl doğuracağına kendi karar verir. Sağlık bakanı önce tetkikler pahalı olduğu için yaşamını yitirenlerin hesabını versin. Kadınlar gözünüzü açın” dendi.


Etiketler: #Sezaryen #kadınlar

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