Yandaştan al haberi... Erdoğan sinyali vermişti! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:43

Güncelleme: 20.04.2025 - 10:47

Türkiye’nin son haftalardaki yoğun gündeminde öne çıkan konulardan biri de sezaryen doğum oldu.

Süper Lig’de erkek futbolcular maça “normal doğumu” teşvik eden pankartla çıktı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tepkilere cevap verdi.

Erdoğan açıklamasında, 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ ADIM

İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı da sezaryen doğumu yasakladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda teferruatlı düzenlemelere gidildi.

“PLANLI SEZARYEN YASAKLANDI”

Yeni düzenleme ile tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak.

Normal doğum yaptırılmak istenmesi hâlinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.

Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek.