Yandaştan al haberi... Erdoğan sinyali vermişti! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı!
Süper Lig’de futbolcuların "normal" doğrumu teşvik eden pankartla maça çıkması gündemdeki yerini korurken; Sağlık Bakanlığı'ndan flaş bir hamle geldi. İktidara yakın Türkiye gazetesinin iddiasına göre; Bakanlığın yeni yönetmeliğinde, özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğumlar yasaklandı.
Türkiye’nin son haftalardaki yoğun gündeminde öne çıkan konulardan biri de sezaryen doğum oldu.
Süper Lig’de erkek futbolcular maça “normal doğumu” teşvik eden pankartla çıktı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tepkilere cevap verdi.
Erdoğan açıklamasında, 'Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?' ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ ADIM
İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı da sezaryen doğumu yasakladı.
Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetleri konusunda teferruatlı düzenlemelere gidildi.
“PLANLI SEZARYEN YASAKLANDI”
Yeni düzenleme ile tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak.
Normal doğum yaptırılmak istenmesi hâlinde doğum ünitesi yapılması mecburi olacak.
Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
- 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez!'
- 'Hiçbir arkadaşımız gözaltına alınmayacak'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
- 'O dolduramadıkları yeri biz doldurduk'
- CHP'nin Filistin eylemine ulaşım engeli
- Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar
- İstanbul Emniyeti'ne 'tutanakları paylaşın' çağrısı
- Erdoğan'dan '1 artı 1' açıklaması
- Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu