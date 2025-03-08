Kadınlar Günü'nde ziyaret ettiği huzurevinin en yaşlısını resmetti

Yayınlanma: 08.03.2025 - 17:55

Güncelleme: 08.03.2025 - 17:55

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, huzurevinde etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ressam Hatayi Abdullayev, huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi personelinin karşıladığı ziyarette Abdullayev, burada kadınlarla bir araya gelerek gül hediye etti. Kente özgü eser ve kişileri resmetmesiyle tanınan Abdullayev, burada huzurevinin en yaşlı sakini, Sabriye Pehlivan'ı tuvale dökmeye karar verdi.

Abdullayev, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla, Pehlivan'ı resmederken, o anları da telefonla kaydetti. Günü ölümsüzleştirmek ve önemine dikkat çekmek adına Pehlivan'ı resmettiğini söyleyen Abdullayev, resmin ileride 'Toplumsal Konular' isimli sergisinde yer alacağını belirtti.