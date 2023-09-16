Kadınlar Mahsa Amini için bir araya geldi: ‘Her yerde özgürlüğü örüyoruz’

Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:58

Güncelleme: 16.09.2023 - 18:58

İran'da Mahza Amini'nin yönetime bağlı güçler tarafından gözaltında öldürülmesinin birinci yılında Kadıköy’de bulunan Beşiktaş İskelesi önünde eylem düzenlendi.

Açıklamanın yapılacağı alana Türk kadınlar alınırken yabancı uyruklu kadınlar ve yabancı basın ajansları alınmadı. Karara tepki gösteren kadınlar, diğer kadınların yanına gitmek istedi. Grup ise polis tarafından engellendi. Yabancı uyruklu kadınların alana alınmasının ardından ise basın açıklaması yapıldı.

Mahsa Amini’nin öldürülmesinin ardından İran’daki mücadelelerin büyüdüğü vurgulanan açıklamayı grup adına Şenay Kumuz okudu.

Açıklamada Mahsa Amini için yapılan protestolar sırasında birçok kadının sokakta özellikle gözünden hedef alınarak vurulduğu, yaralandığı, öldürüldüğü belirtildi. Kadınların bugün İran’ın birçok kentinde, başörtülerini her şeye rağmen çıkarttıkları vurgulanan açıklamada, “İran’da kadınların mücadelesi farklı boyutlarıyla sürüyor ve sınırları aşmaya devam ediyor. Bizler de Mahsa Amini’nin öldürülmesinden sonra İran’da büyüyen direnişi selamlamak, İranlı kadınlarla dayanışmak için Türkiye’de sokaklara çıktık. Bugün bir kez daha yan yanayız. İran’da Türkiye’de ve her yerde diktatörlere karşı özgürlük demeye devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

‘ÖZGÜRLEŞMEMİZE ENGEL OLAMAYACAKLAR’

Açıklamanın devamında ise, “Erkek şiddetine karşı mücadelemizle kazandığımız yasalar, boşanma hakkımız, sokakta ne giydiğimiz, gece kaçta eve döndüğümüz, ne içtiğimiz, cinsel yönelimimiz, cinsiyet kimliğimiz, insanca, güvenceli bir yaşam hakkımız hepsi tehdit altında” ifadelerine yer verildi.

“İran’daki molla rejimiyle Türkiye’deki saray rejimi tüm sıklığıyla devam ediyor” diyen Kumuz, açıklamayı şu sözlerle noktaladı:

"Hayatımızı koca bir hapishaneye çevirmeye çalışıyorlar. Bazen nefes almakta zorlandığımızda bizi mücadelemiz ve dayanışmamız yan yana getiriyor. Sokaklara çıkıyoruz, haklarımıza yönelen saldırıları, kazanımlarımızı gasp etmelerini engelliyoruz. Ve çok iyi biliyoruz, hiçbir gerici güç, faşist saldırı, dinci politika biz kadınların özgürleşmesine engel olamayacak. Dünyanın her yerinde özgürlük mücadelemize devam edeceğiz”