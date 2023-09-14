Valilikten ‘Mahsa Amini’ anmasına izin çıkmadı

İranlı Mahsa Amini’nin gözaltında öldürülmesinin üzerinden 1 sene geçti. Türkiye’de konu hakkında yapılması planlanan anmaya İstanbul Valiliği’nden izin çıkmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:05
Valilikten ‘Mahsa Amini’ anmasına izin çıkmadı
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İstanbul Valiliği İranlı Mahsa Amini’nin öldürülmesinin yıldönümünde yapılmak istenen anmaya izin vermedi. 

Öte yandan, Mahsa Amini’yi anmak üzere 16 Eylül tarihinde kadınlar, Kadıköy’de toplanacaklarını açıkladılar. 

22 yaşındaki Mahsa Amini ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınmış ve hayatını kaybetmişti. Amini, başörtüsü kuralını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Amini, İran’da yaşanan kadın eylemlerinin sembolü olmuştu. 


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