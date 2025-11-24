Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadınlar 'şiddete karşı' sokaklara çıkıyor: İşte il il 25 Kasım eylemleri...

Kadınlar 'şiddete karşı' sokaklara çıkıyor: İşte il il 25 Kasım eylemleri...

24.11.2025 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kadınlar 'şiddete karşı' sokaklara çıkıyor: İşte il il 25 Kasım eylemleri...

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde; Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar, erkek şiddetine karşı bir araya gelecek. İşte il il eylem saatleri...

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı bir araya gelecek.

Kadınlar İstanbul'da Taksim Tünel'de, Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nda, İzmir'de Alsancak'ta buluşacak.

İl il 25 Kasım eylem takvimi şu şekilde:

İstanbul

  • Saat: 19.30
  • Yer: Taksim Tünel

Ankara

  • Saat: 19.00
  • Yer: İnsan Hakları Anıtı

Ankara- ODTÜ

  • Tarih: 24 Kasım Pazartesi
  • Saat: 20.00
  • Yer: 5.Yurt Önü

İzmir

  • Saat: 18.30
  • Yer: Penguen Kitabevi Önü

Adana

  • Saat: 18.00
  • Yer: Atatürk Parkı

Kocaeli

  • Saat: 18.30
  • Yer: İzmit Merkez Bankası Önü

Eskişehir

  • Saat: 18.30
  • Yer: Espark Bağlar Kapısı

Bursa

  • Saat: 19.00
  • Yer: Fomara Meydanı

Balıkesir Merkez

  • Saat: 18.00
  • Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi

Edremit

  • Saat: 16.30
  • Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı

Burhaniye

  • Saat: 11.30
  • Yer: Eski Kütüphane Önü

Gömeç

  • Saat: 15.00
  • Yer: Saadettin Baycan Parkı

Ayvalık

  • Saat: 17.30
  • Yer: Öğretmen Evi

Antalya

  • Saat: 18.00
  • Yer: Kapalıyol Halkbankası Önü

Bolu

  • Saat: 17.45
  • Yer: İzzet Baysal Anıtı

Çanakkale

  • Saat: 17.00
  • Yer: Eski Salı Pazarı

Kuşadası

  • Saat: 18.30
  • Yer: Meteoroloji Kavşağı

Söke

  • Saat: 16.00
  • Yer: Hükümet Meydanı

Aydın

  • Saat: 17.30
  • Yer: Taş Köprü

Didim

  • Saat: 16.30
  • Yer: Didim Belediye Önü

Tunceli

  • Saat: 17.30
  • Yer: Sanat Sokağı

Şanlıurfa

  • Saat: 17.30
  • Yer: Novada Park ATM Önü

Van

  • Saat: 18.00
  • Yer: Van AVM Önü

Diyarbakır

  • Saat: 16.00
  • Yer: Eski Cezaevi

Elazığ

  • Saat: 16.00
  • Yer: PTT Meydanı
İlgili Konular: #Kadın #şiddet