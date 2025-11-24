Kadınlar 'şiddete karşı' sokaklara çıkıyor: İşte il il 25 Kasım eylemleri...

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org
Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı bir araya gelecek.
Kadınlar İstanbul'da Taksim Tünel'de, Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nda, İzmir'de Alsancak'ta buluşacak.
İl il 25 Kasım eylem takvimi şu şekilde:
İstanbul
- Saat: 19.30
- Yer: Taksim Tünel
Ankara
- Saat: 19.00
- Yer: İnsan Hakları Anıtı
Ankara- ODTÜ
- Tarih: 24 Kasım Pazartesi
- Saat: 20.00
- Yer: 5.Yurt Önü
İzmir
- Saat: 18.30
- Yer: Penguen Kitabevi Önü
Adana
- Saat: 18.00
- Yer: Atatürk Parkı
Kocaeli
- Saat: 18.30
- Yer: İzmit Merkez Bankası Önü
Eskişehir
- Saat: 18.30
- Yer: Espark Bağlar Kapısı
Bursa
- Saat: 19.00
- Yer: Fomara Meydanı
Balıkesir Merkez
- Saat: 18.00
- Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi
Edremit
- Saat: 16.30
- Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı
Burhaniye
- Saat: 11.30
- Yer: Eski Kütüphane Önü
Gömeç
- Saat: 15.00
- Yer: Saadettin Baycan Parkı
Ayvalık
- Saat: 17.30
- Yer: Öğretmen Evi
Antalya
- Saat: 18.00
- Yer: Kapalıyol Halkbankası Önü
Bolu
- Saat: 17.45
- Yer: İzzet Baysal Anıtı
Çanakkale
- Saat: 17.00
- Yer: Eski Salı Pazarı
Kuşadası
- Saat: 18.30
- Yer: Meteoroloji Kavşağı
Söke
- Saat: 16.00
- Yer: Hükümet Meydanı
Aydın
- Saat: 17.30
- Yer: Taş Köprü
Didim
- Saat: 16.30
- Yer: Didim Belediye Önü
Tunceli
- Saat: 17.30
- Yer: Sanat Sokağı
Şanlıurfa
- Saat: 17.30
- Yer: Novada Park ATM Önü
Van
- Saat: 18.00
- Yer: Van AVM Önü
Diyarbakır
- Saat: 16.00
- Yer: Eski Cezaevi
Elazığ
- Saat: 16.00
- Yer: PTT Meydanı