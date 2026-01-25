Kadınlar, Şişli'de öldürülen Durdona Khokimova için yürüyecek

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın öldürülmesine ilişkin kadınlar eylem çağrısı yaptı.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara ve İstanbul için eylem çağrısında bulundu.

Kadınlar bugün İstanbul'da (25 Ocak) saat 16.00’da Osmanbey Metro Durağı Pangaltı çıkışında buluşacaklarını, buradan cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyeceklerini duyurdu. Ankara'da ise kadınlar Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde saat 16:00'da buluuşacaklarını duyurdu.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler tarafından yapılan yazılı açıklamada, cinayetin erkek şiddetinin ve cezasızlık politikalarının bir sonucu olduğu vurgulandı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada “Öfkemizi sokağa taşımaya devam edeceğiz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Korumadınız, önlemediniz. Şişli Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Katledilen kadının adını dahi henüz bilmiyoruz ama bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu biliyoruz. Erkekler bu gücü patriyarkadan alıyor. Kadınları öldürüp işlek bir sokakta çöpe atabilen erkeklere bu cüreti, koruyucu ve önleyici politikaları uygulamayan devlet veriyor.” denildi.

Açıklamada, kadın cinayetlerinin etkin biçimde soruşturulmadığı ve cezasızlığın sürdüğü koşullarda mücadeleyi sokakta büyütmeye devam edeceklerini vurgulandı.

Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada ise "Bu olay cezasızlık politikalarının, kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesinin, adalet sisteminin işlememesinin sonucudur. Failler, ceza almayacaklarına, başlarına bir şey gelmeyeceğine o kadar inanıyor ki, şehir merkezinde, herkesin gözü önünde olan bir çöp konteynerine öldürdükleri kadının bedenini atabiliyorlar. Henüz adını dahi bilmediğimiz kadın arkadaşımızın hesabını soracağız; failin hak ettiği cezayı almasını sağlayacağız, sürecin takipçisi olacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu bu düzeni değiştireceğiz, kadın cinayetlerini durduracağız" denildi.