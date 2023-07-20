Kadınlar yemek yaparken göçük altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir evin inşaat halindeki balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Göçük altında kalanların o sırada evin bahçesinde yemek hazırladığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:24
Kadınlar yemek yaparken göçük altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre, iki katlı müstakil evin inşaat halindeki balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. 

Olayda, Hürü Kayık (49) Tuba Ataş ve Fatma Ataş göçük altında kalırken ihbarla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonrası kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralılardan Hürü Kayık doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan göçük altında kalan Tuba Ataş, Hürü Kayık ve Fatma Ataş'ın bahçede inşaat işçilerine yemek hazırladığı sırada göçük altında kaldığı öğrenildi.


kahramanmaraş Balkon göçük çökme

İlgili Haberler

Kaçak madendeki göçükte ağır yaralanan madenci yaşama tutunamadı: 5 gün sonra çocuğu olacaktı!

Kaçak madendeki göçükte ağır yaralanan madenci yaşama tutunamadı: 5 gün sonra çocuğu olacaktı!
Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur

Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur
Göçükte 1 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın faaliyeti durduruldu!

Göçükte 1 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın faaliyeti durduruldu!

En Çok Okunan Haberler