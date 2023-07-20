Kadınlar yemek yaparken göçük altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:24

Güncelleme: 20.07.2023 - 17:41

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre, iki katlı müstakil evin inşaat halindeki balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olayda, Hürü Kayık (49) Tuba Ataş ve Fatma Ataş göçük altında kalırken ihbarla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonrası kurtarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralılardan Hürü Kayık doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan göçük altında kalan Tuba Ataş, Hürü Kayık ve Fatma Ataş'ın bahçede inşaat işçilerine yemek hazırladığı sırada göçük altında kaldığı öğrenildi.