Göçükte 1 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın faaliyeti durduruldu!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:38

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:41

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde 10 Temmuz'da bir göçük yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası su fabrikasının makine araç bakım atölyesindeki menfezde çökme oldu. Forkliftle çalışma yapan 3 işçi, toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ali C. ile Şenol K. ekiplerce kurtarılırken, Şinasi Özdemir'in (46) cansız bedeni 2 metre sürüklendiği derede bulundu. Diğer işçilerin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Giresun Valiliği de yazılı açıklama yaptı.

Fabrikanın faaliyetlerinin süresiz durdurulduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde bulunan bir fabrikada 10.07.2023 tarihinde meydana gelen obruk şeklindeki göçükte 3 fabrika çalışanı enkaz altında kalmıştır. Enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış olup 1 işçi ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayın ardından derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlk incelemeler sonucu belirlenen eksiklikler giderilene ve başlatılan soruşturma tamamlanana kadar işletmenin faaliyetleri Valiliğimiz tarafından süresiz olarak durdurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."