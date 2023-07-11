Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler, moloz ve toprak yığını altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 07:20
Giresun'da sağanak sonrası fabrikada göçük: 2 işçi kurtarıldı, 1 kişi mahsur
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Giresun'da dün akşam saat 22.45 sıralarında bölgede etkili olan sağanak yağış sonrasında ilçenin Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi.

İŞÇİLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. yaralı olarak kurtarıldı. İki işçi olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

YAŞAM BELİRTİSİ ALINDI

Göçük altında kalan Şinasi Özdemir'den (50) yaşam belirtisi alındı. Forklifte sıkıştığı belirlenen Özdemir'i kurtarmak için demir aksamı oksijen kaynağı ile kesmeye çalışan ekipler, bir yandan da elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırarak zamana karşı mücadelelerini sürdürüyor.

 


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